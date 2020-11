Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Depuis fin 2017, les législateurs mexicains travaillent sur un système d’évaluation des jeux vidéo pour notre pays. Son objectif est de créer un outil permettant aux consommateurs de connaître le contenu des jeux vidéo qu’ils achètent et de savoir s’ils sont adaptés à leur âge. Ce système a déjà de nouveaux détails et commencera à fonctionner en 2021.

Par l’intermédiaire du Journal officiel de la Fédération, le ministère de l’Intérieur a partagé un document contenant les Directives générales du système mexicain d’équivalences pour la classification du contenu des jeux vidéo. C’est un système qui entrera en vigueur le 27 mai 2021, 180 jours après sa publication au Journal Officiel de la Fédération.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le Mexique pourrait bientôt avoir son système d’évaluation des jeux vidéo

L’objectif du système de classification des jeux vidéo pour le Mexique est que l’État garantisse que les jeux vidéo exclusifs pour adultes ne parviennent pas aux mains des mineurs. Ceci en fournissant des descripteurs clairs indiquant le type de contenu disponible dans les jeux vidéo distribués dans tout le pays.

Un point à considérer est que ces directives ne seront obligatoires que pour les jeux vidéo distribués après l’entrée en vigueur du système mexicain d’équivalences pour la classification du contenu des jeux vidéo.

La classification mexicaine sera similaire à celle de l’ESRB

Le document publié, SEGOB a souligné qu’il y aura un système de classification avec 5 classifications différentes. L’important est que le système mexicain d’équivalences de classification du contenu des jeux vidéo fonctionne de manière à ce que les critères appliqués soient cohérents avec ceux émis par le Entertainment Software Rating Board (ESRB), qui est responsable de la classification des jeux vidéo aux États-Unis.

Ainsi, les classifications des jeux vidéo dans notre pays seront les suivantes

Note A (E de l’ESRB) – Contenu pour un public de tous âges. Note B (ESRB E 10+) – Contenu pour les adolescents de 12 ans et plus. Classement B15 (ESRB T) – Contenu pour les 15 ans et plus Classement C (ESRB M) ―Contenu pour les 18 ans et plus. Note D (AO de l’ESRB) – Contenu extrême et pour adultes.

Le cachet avec la classification du système mexicain d’équivalences de classification du contenu du jeu vidéo sera situé en version imprimée ou avec une étiquette collée sur la couverture avant du produit. Il sera positionné de manière à couvrir le classement d’origine (c’est-à-dire celui de l’ESRB) et sa taille dépendra des dimensions de la boîte.

En revanche, si le jeu vidéo a des valeurs descriptives de contenu ou d’éléments interactifs, il y aura un descriptif au verso du produit.

Trouver: Fais attention! Les autorités mexicaines mettent en garde contre une fraude liée à Free Fire

Il convient de mentionner que, pour le moment, le document SEGOB ne mentionne pas que le système mexicain d’équivalences pour la classification du contenu des jeux vidéo apparaîtra dans les magasins numériques. Il semble donc que le seul guide restera celui de l’ESRB.

Enfin, le document indique que ces lignes directrices seront mises en œuvre sans qu’il soit nécessaire de fournir des ressources supplémentaires à celles actuellement prévues pour la Direction de la radio, de la télévision et de la cinématographie. Ceci avec l’engagement de «maintenir l’austérité du gouvernement et de ne pas générer d’impacts budgétaires».

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ce système? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles de l’industrie du jeu vidéo au Mexique.