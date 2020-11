Meridiem Games le confirme dans une déclaration alléguant des causes indépendantes de la volonté du distributeur.

Il y a quelques semaines, Annapurna Ultimate Collection était présentée, une compilation de jusqu’à huit des meilleurs jeux vidéo indépendants distribués par la firme nord-américaine, un incontournable pour les fidèles du format physique. Cependant, il y a quelques heures, nous avons appris que cette édition n’arrivera pas en Espagne.

“Pour des raisons indépendantes de la volonté de Meridiem Games, il nous est impossible de distribuer cette excellente collection de titres dans les magasins espagnols. Nous comprenons que beaucoup d’entre vous étaient tout aussi désireux que nous de l’avoir et nous regrettons vraiment cette situation, à vous tous, et surtout à ceux d’entre vous qui avaient déjà réservé vos exemplaires, nous nous excusons“, communiquent-ils depuis Meridiem Games.

Pour le moment, il semble qu’au niveau international, les plans de lancement se poursuivent avec iam8bit, bien qu’il présente quelques différences par rapport à l’édition espagnole. Le iam8bit peut être acheté pour 199,99 $ dans le magasin de l’entreprise.

Annapurna Interactive Ultimate Collection comprend des copies physiques de jusqu’à huit jeux vidéo PS4 ainsi qu’une élégante boîte de rangement. Les jeux vidéo inclus sont de grands classiques du secteur indépendant, certains d’entre eux très appréciés par la presse spécialisée et les utilisateurs:

