Une collection physique avec des designs exclusifs, y compris Outer Wilds et What Remains of Edith Finch.

Si vous êtes fans de jeux Annapurna Interactive. Mais les fervents fans, de ceux qui aiment chacun de leurs jeux, vous avez de la chance. Annapurna et iam8bit se sont réunis pour créer le Collection PS4 ultime de l’éditeur, une édition collector limitée contenant 8 de ses meilleurs jeux physiques, dont des noms comme Outer Wilds et What Remains of Edith Finch.

Pour être plus précis, Collection physique « ultime » de l’AnnapurnaExclusif à PS4, il propose les jeux d’entreprise suivants: Donut County, Kentucky Route Zero: TV Edition, Sayonara Wild Hearts, Wattam, Telling Lies, Gorogoa et, bien sûr, les deux mentionnés précédemment, Outer Wilds et Edith Finch. Tous en format physique, où il convient de mentionner que ce sera le Telling Lies and Gorogoa première et seule version physique, disponible uniquement dans cet ensemble.

Comme vous pouvez le voir sur les images, le Collection Annapurna Ultimate PS4 rassemble tous ces titres dans une élégante boîte commune avec le logo de l’éditeur. Et puis chacun des jeux a sa propre boîte, tous avec couvertures exclusives pour cette édition. Selon Meridiem Games, son distributeur en Espagne. Ce sera une édition très limitée, qui sera bientôt disponible à la réservation, et avec un prix de 179,99 euros.

Une édition pour les plus grands fans de cet éditeur si connu dans la scène indie. Si l’un de leurs jeux vous est familier, mais que vous n’avez jamais osé les essayer, chez 3DJuegos vous avez à votre disposition plusieurs de leurs critiques, y compris l’analyse de What Remains of Edith Finch, et notre critique d’Outer Wilds.

En savoir plus: Annapurna Interactive, Limited Edition, Physical Edition, What Remains of Edith Finch, Outer Wilds et Kentucky Route Zero: TV Edition.

