Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 15:13

Il n’y a pas de meilleur cadeau pour un fan de LA légende de Zelda pour ce Noël, que Hyrule Warrios: Age of Calamity. Cependant, au cas où vous auriez déjà ce jeu, il existe une très bonne option qui peut satisfaire votre appétit pour la série et en même temps devenir un excellent ornement pour votre maison: une collection de manga The Legend of Zelda.

Semblable à d’autres séries, il a été annoncé que vous pouvez désormais obtenir les cinq mangas The Legend of Zelda dans un seul paquet. En plus d’avoir accès à tous les volumes de la série, qui sont des adaptations de jeux comme Ocarina of Time et A Link to the Past, Vous recevrez une boîte spectaculaire en forme de coffre, qui rend le son emblématique lorsque vous ouvrez ces objets dans les jeux.

Cependant, cette collection n’a été confirmée pour les États-Unis que grâce à Viz Media, et pour le moment, on ne sait pas si Panini ou une autre entreprise livrera un colis similaire. Cependant, il semble que ce ne sera qu’une question de temps pour que cela se produise.

Via: Bande dessinée

