Avec la sortie de PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S, certains joueurs souhaitent revenir à leurs titres préférés, car les consoles leur permettent d’en profiter avec quelques améliorations.

Plusieurs entreprises profiteront sans aucun doute de l’occasion pour relancer certains de leurs jeux les plus réussis. Selon des rapports récents, tout indique que Rockstar Games a des plans pour Red Dead Redemption et les systèmes de prochaine génération.

Des informations ont émergé aujourd’hui sur une éventuelle collection de franchise pour les dernières consoles Sony et Microsoft. La chose frappante est que le titre n’inclurait pas seulement la suite, il aurait également un remake du premier opus.

Le magasin fuit Red Dead Redemption: The Outlaws Collection

Selon les détails, Red Dead Redemption: The Outlaws Collection est apparu momentanément sur Amazon. La boutique en ligne a montré la page du produit, où certains détails et la couverture de la collection ont été révélés.

Les informations ont été retirées d’Amazon, mais certaines captures d’écran ont été prises. Grâce à cela, nous savons que cette possible collection offrira des améliorations visuelles pour les deux titres, des temps de chargement plus rapides et du lancer de rayons.

D’autre part, il est indiqué que le premier Red Dead Redemption arrivera avec un remake étendu, car il inclurait de nouvelles missions. La collection serait offerte en échange de 69 $ USD. Il est important de mentionner qu’au moment d’écrire ces lignes, Rockstar n’a pas officiellement confirmé le jeu.

Par conséquent, il est préférable d’attendre que l’entreprise confirme ou refuse les informations. Ci-dessous je vous laisse les captures d’écran de ce prétendu lancement.

Red Dead Redemption La liste des Outlaws Collection a fuité sur Amazon et inclut RDR Remastered une version améliorée de RDR2. pic.twitter.com/IcGolF5avv – Fuites et rumeurs de jeu (@GameLeaksRumors) 21 novembre 2020

Devriez-vous croire la fuite de Red Dead Redemption?

Il convient de rappeler qu’en juin de cette année, une rumeur a émergé au sujet d’un remake hypothétique de Red Dead Redemption. L’informateur a déclaré à l’époque que la nouvelle version du titre serait révélée au premier semestre de cette année, ce qui ne s’est pas produit.

Il n’est donc pas tout à fait clair si le rapport était vrai et Rockstar a eu du mal à présenter le jeu comme prévu. En revanche, on note que le remake utiliserait le moteur de la suite.

Par la suite, un initié de premier plan a remis en question la rumeur sur le remake, affirmant que les sources de l’information avaient peu de crédibilité. Cela dit, les joueurs espèrent à nouveau des versions améliorées des deux versements.

Certains joueurs pensent que la couverture de la collection supposée a suffisamment d’indices pour dire qu’elle est fausse, puisqu’un travail de montage n’est pas exclu. Nous avons vu des pages de produits trafiqués apparaître sur Amazon dans le passé, cela pourrait donc être le cas.

En outre, l’illustration du soleil est identique à la couverture réelle. Oh et qu’est-ce que je repère … pic.twitter.com/JheisVzEbj – Zack Zwiezen (@ZwiezenZ) 21 novembre 2020

La communauté estime que, si le nouveau rapport est vrai, Red Dead Redemption: The Outlaws Collection pourrait être révélé aux Game Awards 2020 le 10 décembre, mais rien n’a été confirmé.

Red Dead Redemption 2 est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus de détails sur le titre Rockstar.

