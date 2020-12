Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/12/2020 12h16

Lors des Game Awards, une petite publicité sur Xbox Game Pass a révélé une liste impressionnante de titres qui viendront à ce service à l’avenir. En plus d’annoncer que Skyrim et Among Us seront disponibles sur cette plateforme la semaine prochaine, Il a également été confirmé que d’autres tranches de la série Yakuza seront disponibles sur Xbox à l’avenir.

Le compte officiel de RGG Studio a confirmé que La collection Yakuza Remastered, qui comprend les remasters de Yakuza 3, 4 et 5, sera disponible sur Xbox One, PC et Game Pass le 28 janvier 2021. Chaque titre de la collection peut également être acheté séparément. Quant à Yakuza 6: The Song of Life, cet épisode arrivera jusqu’au 25 mars 2021 sur les mêmes plateformes.

Nous sommes ravis d’annoncer que toute la saga Kiryu Yakuza sera bientôt disponible sur Xbox Game Pass, Windows 10 et Steam! 🐉 La collection Yakuza Remastered (Yakuza 3, 4 et 5 également disponibles séparément) – 28 janvier 2021 🐉 Yakuza 6: Le chant de la vie – 25 mars 2021 pic.twitter.com/Xg1ORNE6xv – RGG Studio (@RGGStudio) 11 décembre 2020

N’oubliez pas que nous pouvons déjà trouver Yakuza 0, Kiwami et Kiwami 2, ces deux sont des remakes des premiers titres de la série, sur Xbox Game Pass, et Yakuza: Like a Dragon est récemment sorti sur Xbox One et Series X | S. De cette façon, L’ensemble de la série principale Yakuza sera disponible sur Xbox au premier trimestre 2021.

Via: RGG Studio

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.