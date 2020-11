Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 19/11/2020 13:57

Cette année-là, la communauté des joueurs a montré un comportement hautement toxique envers différentes personnalités de l’industrie. Réalisateurs, acteurs, producteurs; Qui que ce soit, personne ne peut se sauver de commentaires haineux et méprisants. Maintenant, Jessica Angeles, responsable de donner vie à Princesse Zelda dans le dub latin de Hyrule Warriors: Age of Calamity, est une autre de ces victimes.

Via Twitter, l’actrice a publié un message dans lequel elle révèle avoir reçu des négatifs pour un jeu qui n’a même pas encore atteint le marché:

Il ne sort toujours pas et ils ont déjà commencé avec des commentaires négatifs.

Pourquoi aimez-vous que les gens se sentent mal à propos de leur travail?

C’est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, ils ne connaissent même pas toutes les décisions derrière qui sont prises pour ces résultats mais bon … 😔 – Jezz Ángeles💕 (@jezzylw) 19 novembre 2020

Dans un autre message similaire, anges mentionne qu’il prendra une courte pause Twitter Depuis, une fois le jeu officiellement disponible, votre profil sera rempli de commentaires négatifs.

Dans 2 jours ce Twitter sera rempli de commentaires négatifs à mon égard en raison du traitement différent d’un certain projet, donc si je ne suis pas là pour les lire, c’est pour que mon estime de soi n’en subisse pas les conséquences, merci 🙏🏼 – Jezz Ángeles💕 (@jezzylw) 19 novembre 2020

Comme je l’ai mentionné au début de la note, ce n’est pas la première fois, et ce ne sera sûrement pas la dernière, qu’une personnalité de la communauté reçoit ce type de traitement sur les réseaux sociaux. D’autres cas similaires se sont produits avec The Last of Us Part II, quand l’une de ses actrices a même été menacée de mort.

La source: Jessica Angeles

Le mod Super Mario Galaxy vous permet de parcourir le monde de Pokémon Diamond La PS5 s’est positionnée comme la console la plus vendue au Japon la semaine dernière

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.