04.09.2020 à 11h27

Dragon Ball Z c’est probablement la raison pour laquelle nous sommes si nombreux à être fans d’Akira Toriyama. L’anime a captivé toute une génération et a créé le désir de voir plus d’aventures de Goku et de sa compagnie. Bien que certains aient choisi de regarder en arrière et d’expérimenter la série originale, d’autres ont décidé de se tourner vers l’avenir, et a actuellement deux chemins différents.

L’un d’eux est Dragon Ball GT, une suite où la participation de Toriyama était minime, mais il a quelques éléments qui restent à ce jour. D’autre part, Dragon Ball Super, considéré comme la suite officielle et continue d’être publié.

Maintenant, la décision difficile de savoir quel anime regarder après que Dragon Ball Z a envahi Reddit, où les utilisateurs ont commencé à débattre pour aider une nouvelle génération à trouver un cumin approprié. Certains affirment que Super est meilleur, grâce à ses combats et à son histoire, tandis que d’autres en sont venus à considérer GT comme une excellente combinaison entre les aventures du Dragon Ball original et l’action de Z. Que pensez-vous?

