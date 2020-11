Il reste très peu de chose pour la console de nouvelle génération tant attendue, PS5, a finalement atteint les magasins. Depuis son annonce, de nombreux joueurs ont suivi de près les étapes fixées par la société en attendant de connaître une date de sortie et, bien sûr, un catalogue de jeux disponibles au lancement. Mais il y a aussi ceux qui sont concernés parce que, s’ils ne font pas le saut de génération, ils pensent que leur console PS4 cessera d’être utilisée. Heureusement, l’équipe PlayStation a calmé les fans.

C’était Jim Ryan lui-même à travers une interview avec Industrie des jeux qui a indiqué que sa marque continuerait à soutenir PlayStation 4 au moins pendant quelques années. De cette façon, ils peuvent s’assurer que la communauté reste heureuse et active. Après tout, nous ne pouvons pas oublier qu’actuellement, votre console de bureau est l’une des meilleures ventes.

PlayStation 5 | Sony

Bien sûr, ils sont conscients de toutes les opportunités qu’ils ont avec la communauté PS4, pour leur offrir plus de contenu et donner plus de vie à leur console. Par conséquent, vous savez qu’en 2021, 2022 et au-delà la communauté PS4 restera la grande majorité des gens sur les consoles PlayStation, ils savent donc qu’il est essentiel de les garder actifs et heureux.

Ce n’est pas la première fois que les entreprises donnent une plus grande vie à leurs consoles même après la première d’une nouvelle génération et Il semble que ce sera très présent également à cette occasion. Pour cette raison, les joueurs PlayStation qui ne sont pas encore prêts à franchir le pas de la prochaine génération pourront continuer à profiter d’une grande variété de contenus tant que Sony continuera de s’efforcer de fournir la meilleure expérience possible.