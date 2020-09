7 Septembre 2020 – 09h47

Les fans de Team Fortress 2 ont mis au point une nouvelle façon de lutter contre la triche dans le jeu de tir en équipe.

Dans un article sur Twitter (ci-dessous) – tel que rapporté par PCGamesN – un fan a parlé des services d’extermination de robots, alias des robots programmés pour cibler toute personne dont le comportement semble étrange. Ironiquement, ces scripts peuvent tricher, se dirigeant directement vers quiconque est susceptible de tricher.

On ne sait pas d’où viennent ces robots. Certains pensent qu’ils ont été créés par le marchand de tricheurs Team Fortress 2, LmaoBox.

Plus tôt cette année, le jeu avait eu des problèmes avec des robots racistes à la suite des manifestations de Black Lives Matter à travers le monde. Developer Valve a introduit de nouvelles mesures pour tenter de résoudre le problème, facilitant l’activation et la désactivation du chat vocal et textuel dans le jeu de tir d’équipe.

il y a un nouveau type de bots sur tf2 « les services de bot d’extermination », ils sont des tricheurs mais scriptés spécialement pour tuer d’autres tricheurs dans n’importe quel jeu, ils ne vous tueront pas, si vous voyez l’un d’eux ne le frappe pas, ils sont amis avec les vrais joueurs, ils vous aideront. pic.twitter.com/M3FSuM4GBu – Mr Quattro (@MR_QUATTRO) 3 septembre 2020

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

