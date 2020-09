Par Rodolfo León

07/09/2020 21h54

Tôt ou tard, cela allait arriver et maintenant il semble que la rumeur ait finalement fui Xbox Series S, la console nouvelle génération la moins puissante de Microsoft. Selon les informations de Brad Sams, journaliste de Thurrot et sources fiables de fuites, cette console arriverait sur le marché au prix de 299 dollars et suivrait une conception similaire à celle de la Xbox One S.

Même si Sams a prouvé sa crédibilité dans le passé, rappelons-nous que nous devons traiter tout cela comme une rumeur, au moins jusqu’à Microsoft le révéler officiellement. Bien qu’il soit possible de profiter des jeux de nouvelle génération sur cette console, la résolution maximale serait 1440p au lieu de 4K que va-t-il offrir Série X, mais sans aucun doute, ce qui ressort le plus de cette console est son prix accessible. De sa conception, nous pouvons voir une énorme fissure de ventilation et quelques ports à l’avant, bien que sa fonction ne puisse pas être distinguée exactement.

Sams n’a pas révélé quand nous pouvons attendre Xbox Series S, mais rappelons-nous que Série X devrait faire ses débuts en novembre, donc cette console moins puissante pourrait arriver un peu plus tard, ou pourrait-elle Microsoft vous prévoyez de sortir les deux en même temps? Seul le temps dira.

La source: Brad Sams

