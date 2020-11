Un client avait réservé une série X avec le programme All Access, mais Telstra lui avait envoyé la mauvaise console.

La nouvelle génération est là. C’est aujourd’hui le jour de la première de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, et ce que beaucoup de gens attendent, c’est l’arrivée de la commande à domicile pour sortir leur toute nouvelle console Microsoft … Sauf que dans le magasin, ils étaient confus avec le nom, bien sûr. Et c’est qu’un utilisateur australien prétend avoir reçu une console Xbox One X cette semaine, malgré le fait que sa réservation indiquait clairement que ce que j’avais acheté était une série X.

Grâce à Reddit, l’utilisateur L3Jane raconte qu’elle avait réservé à l’avance une console Xbox Series X par Telstra, un conglomérat australien de télécommunications, pour utiliser le programme Xbox All Access de Microsoft. Cependant, lorsque la console est arrivée chez elle, ce n’était pas la machine qu’elle attendait. La «Xbox» et le «X» étaient là, mais le modèle était un One X, et pas ce que j’avais demandé.

La compagnie Je lui avais envoyé le modèle qui n’était pas, confondant la console de nouvelle génération pour la version améliorée de la génération précédente. “Et si, J’ai vérifié la commande trois fois, et c’était pour une série X “, assure le client, qui partage une capture d’écran de la commande comme un échantillon de celle-ci. Très probablement, l’expédition d’un One X était due à une erreur humaine, un oubli avant la similitude des noms.

Et en cela, l’utilisateur déclare que Telstra vous a demandé de retourner le One X et recommencez votre commande X Series avant de pouvoir la recevoir. Une bosse inattendue sur votre chemin vers la prochaine génération de consoles. Heureusement, cela semble avoir été un incident isolé, et probablement beaucoup d’entre vous apprécient déjà la nouvelle console Microsoft. Sinon, dans cette analyse de la Xbox Series X et S, nous vous disons tout ce qu’il y a à savoir à leur sujet.

Plus d’informations sur: Xbox Series X, Xbox One X, Australie et Next Gen.

