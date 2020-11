Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que la pandémie de coronavirus (COVID-19) ait apporté de très mauvais résultats économiques pour de nombreuses entreprises, dans l’industrie du jeu vidéo, cela a été l’inverse, car grâce au confinement dans diverses régions du monde, les gens se sont tournés vers les jeux vidéo pour passent leur temps libre à la maison. Pour cette raison, les jeux vidéo ont enregistré des bénéfices incroyables et l’un des marchés qui a le plus contribué est les États-Unis, qui ont récemment atteint leur plus haut niveau historique.

Selon les informations de la société d’analyse NPD (via GameSpot), les performances des jeux vidéo au cours du troisième trimestre 2020, qui comprend les chiffres de juillet, août et septembre, ont été si bonnes que la consommation de jeux vidéo a atteint un sommet. dans l’histoire des États-Unis.

Selon le rapport, les dépenses en jeux, matériel, consoles et accessoires dans la région ont atteint 11,2 millions de dollars par jour, ce qui est sans précédent. Pour mettre les choses en contexte, nous vous informons que ce montant représente une augmentation de 24% par rapport à la même période, mais l’an dernier. La vente de logiciels et de contenu a généré la plupart de ces revenus (10,4 MMDD). Ce qui a conduit à des dépenses dans ce domaine, ce sont les jeux mobiles et les abonnements.

Les jeux vidéo devraient clôturer l’année avec de bons résultats

Les jeux les plus performants au cours de cette période étaient des productions majeures, telles que NBA 2K21, Super Mario 3D All-Stars, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Fortnite, Minecraft et Tony Hawk’s. Pro Skater 1 + 2, et bien sûr Among Us ne pouvait pas manquer, le titre indépendant qui a surpris cet été avec une proposition qui a captivé le marché.

Selon l’analyste Mat Piscatella, la bonne performance des jeux vidéo sur le marché américain s’étendra au prochain trimestre, notamment en raison de la première des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X | S de nouvelle génération, à l’exception de la Nintendo Switch, qui a montré des performances inégalées pendant la pandémie.

Que pensez-vous des résultats des jeux vidéo aux États-Unis? Pensez-vous que cela durera encore plusieurs mois? Dites le nous dans les commentaires.

Il est clair que les jeux vidéo bénéficient de l’enfermement provoqué par la pandémie. Pour cette raison, lorsqu’il a été annoncé qu’il y avait des progrès majeurs dans le vaccin COVID-19, la valeur des actions de plusieurs sociétés de jeux vidéo a considérablement chuté. Il sera donc intéressant de voir comment le marché se stabilise après son retour à la normale.

