L’établissement a produit un rapport et exhorte Sony et Microsoft à promouvoir une utilisation responsable des économies d’énergie.

Combien d’énergie consomme la PS5? Et la Xbox Series X? C’est la question que se posent de nombreux utilisateurs en ces temps difficiles, où l’on utilise encore plus les consoles comme moyen d’échapper aux confinements. Mais aussi regardant de travers combien l’utilisation des jeux vidéo peut représenter pour la facture. C’est peut-être quelque chose que beaucoup vont commencer à regarder davantage, surtout après que l’agence américaine de protection de l’environnement a soulevé des préoccupations concernant la consommation énergétique des systèmes de nouvelle génération.

La Conseil de défense des ressources naturelles (NRDC) vous avez mesuré la consommation d’énergie de la lecture de PS5 et Xbox Series X. Les résultats indiquent que les deux machines consomme environ 160 et 200 watts lorsqu’il est utilisé. Un chiffre beaucoup plus élevé que PS4 et Xbox One, dont le chiffre varie autour de 130 watts. Un fait qui montre que les factures d’électricité seront plus élevées avec les nouvelles consoles.

PS5 et Xbox Series X consomment beaucoup plus que leurs prédécesseursD’autres données signalées par le rapport NRDC indiquent que les consoles en mode veille ne consomment qu’un watt ou moins. Ils parlent également de la Fonctionnalité «Instan-On» de la Xbox Series X, pointant vers elle consomme 10 watts en mode veille. Le rapport voulait extrapoler cette utilisation supplémentaire avec l’utilisation quotidienne de cette option jusqu’en 2025, en calculant que ce serait l’équivalent de ce qu’une seule centrale électrique au charbon génère annuellement. Recommander n’utilisez pas cette fonction pour éviter de payer plus d’électricité que le compte, bien qu’ils affichent également des statistiques dans lesquelles ils garantissent que 2 joueurs sur 3 l’utilisent généralement.

Un autre détail curieux du rapport, et qui pourrait servir de tendance pour l’avenir, est que La consommation d’énergie de la PS5 et de la Xbox Series X est plus élevée lors de la lecture de titres de nouvelle génération, et que les chiffres baissent considérablement lorsque l’on profite des jeux des consoles précédentes grâce à la rétrocompatibilité. Les deux consoles aussi consommons plus d’énergie si nous utilisons des applications de télévision ou de vidéo à la demande, comme Netflix et HBO, je consomme entre 30 et 70 watts; bien plus que si nous le faisons à partir d’autres appareils.

Pour avoir fourni un contrepoint positif au rapport que nous avons vu dans divers médias tels que Polygon ou GamesIndustry, ils soulignent que La Xbox Series S consomme très peu d’énergie, surtout si nous en profitons lors de la lecture. Enfin, le NRDC demande à Sony et Microsoft d’étudier les habitudes de consommation des joueurs, notamment en ce qui concerne les options d’économie d’énergie, pour sensibiliser et promouvoir une usage responsable.

