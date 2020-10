La controverse nationale sur PokeDex est-elle si importante?

Opinion

La controverse sur l’épée et le bouclier Pokémon n’a cessé d’augmenter depuis l’E3 2019. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si la controverse nationale sur le Pokedex est vraiment si grave?

AVERTISSEMENT: Cet article parle de l’auteur opinions, perceptions et spéculations. Cela ne doit pas être considéré comme un fait et n’est pas sauvegardé par des données responsables. De plus, l’auteur n’est pas un joueur compétitif de Pokémon et n’a pas non plus joué à tous les jeux de la série Pokémon.

Mon histoire avec Pokémon

Bien que j’aime jouer aux jeux vidéo depuis longtemps, je suis relativement nouveau dans Pokémon. J’ai joué à Pokémon pour la première fois en 2013. À cette époque, quelques amis à moi étaient enthousiasmés par les nouveaux jeux de la série (X & Y) et ont attiré mon attention. J’ai donc décidé de télécharger FireRed sur un émulateur et de l’essayer avec mon frère. Ensuite, nous avons tellement apprécié le jeu que nous avons apporté une console 3DS pour jouer aux nouvelles.

En conséquence, je suis devenu une sorte de fan occasionnel de Pokémon. Depuis, j’ai joué à tous les nouveaux jeux de la série principale. Et j’ai partagé des moments formidables et passionnants de batailles avec mes amis. Cependant, je ne me considère pas comme un fan inconditionnel car je n’ai pas joué à tous les jeux de la série. En plus, les entraîneurs compétitifs tirent le meilleur de moi avec facilité. Néanmoins, j’apprécie beaucoup les jeux et je suis plutôt excité pour les nouveaux versements.

Épée et bouclier Pokémon

Depuis que je suis devenu fan de Pokémon et que j’ai joué aux jeux, j’ai aspiré à un jeu plus mature. (Comme c’est le cas pour la plupart des «anciens» fans de Pokémon). Parfois même rêver de la possibilité d’une aventure Pokémon en monde ouvert. Ou du moins quelque chose de nouveau qui s’est éloigné de la formule à laquelle je me suis habitué en seulement 2 générations.

Par conséquent, lorsque l’épée et le bouclier Pokémon ont été révélés comme les huit générations de Pokémon et les premiers jeux dans une console de salon, j’ai été très excité. Surtout quand j’ai entendu Shigeru Ohmori dire qu’ils se sont mis au défi d’essayer de nouvelles choses.

«Alors que nous travaillions sur le développement de ces jeux, notre objectif a été de créer la plus grande expérience Pokémon à ce jour. Nous nous mettons au défi d’essayer de nouvelles choses, tout en appréciant ce qui rend Pokémon spécial. “ -Shigeru Ohmori, monstre du jeu

Ainsi, j’ai pensé que ce jeu pourrait être un pas vers le rêve des fans de jeux Pokémon meilleurs et innovants. En fait, je suis toujours enthousiasmé par cela et je pense que ces jeux pourraient être un pas dans la bonne direction. Malgré toute la controverse, certains éléments des jeux retiennent toujours mon attention. Par exemple, la zone Wild et les nouvelles interactions en ligne. Je suis juste excité de voir comment tout se passe. Mais qu’en est-il du National PokéDex et de toute la controverse…?

La controverse du National Pokedex

Malgré mon histoire relativement brève avec les jeux Pokémon, j’ai aimé utiliser la PokéBank. Apporter mes Pokémon des jeux précédents aux nouveaux et profiter de l’émotion d’avoir un partenaire de longue date.

Je me suis donc beaucoup intéressé à Pokémon Home quand il a été annoncé et je suis à l’affût des nouvelles concernant le service. Et j’ai aussi été un peu alarmé quand j’ai appris que je ne pourrais peut-être pas amener mes Pokémon aux nouveaux jeux.

Cependant, le problème n’était pas si grave pour moi. En fait, plus j’y pensais, moins cela me paraissait important. Vous voyez, quand je joue à des jeux Pokémon, j’aime me lancer dans une toute nouvelle aventure jusqu’à vaincre le champion. Ainsi, lorsque je joue à Pokémon, j’utilise rarement mon ancien Pokémon dans l’histoire. Ensuite, après être devenu le champion, j’amène mes Pokémon pour les utiliser dans l’après-match.

Donc, toute la controverse n’a pas eu d’incidence sur ma vision des jeux. En fait, pour autant que je sache d’après mes amis et les gens avec qui je parle en ligne et en face à face, cela n’a pas non plus affecté leur décision d’acheter les jeux. Donc, je suppose que la plupart des joueurs ne prévoient pas de ne pas soutenir les jeux malgré la controverse.

Mais je comprends que les gens sont fous. J’ai entendu et vu de nombreuses comparaisons entre la façon dont Game Freak, Nintendo et The Pokémon Company géraient les jeux Pokémon. La façon dont cela a été géré me fait penser que le problème n’est pas nécessairement le Pokémon manquant, mais la philosophie des entreprises derrière Pokémon.

Tous les fans de Pokémon peuvent bénéficier de cette polémique

J’ai déjà déclaré que la controverse et les émeutes en ligne étaient très peu susceptibles d’avoir un impact sur Pokémon Sword and Shield, du moins pour le moment. Cependant, cela ne veut pas dire que cela n’a aucun sens. Ni que ceux qui ne se soucient pas beaucoup du Pokémon manquant n’ont rien à y gagner.

La controverse a démontré qu’il doit y avoir des changements dans la façon dont les jeux Pokémon sont produits. Le cycle de développement d’un an couplé à un studio gérant tout le processus n’est certainement pas suffisant pour les jeux et les joueurs. Cela pourrait amener Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak et Creatures Inc. à s’asseoir et à discuter d’un changement sur le développement des futurs jeux de la série.

De plus, cela pourrait ouvrir la porte à des implémentations et des fonctionnalités dans des services comme Pokémon Home qui pourraient nous permettre d’utiliser notre Pokémon bien-aimé au-delà des jeux. Game Freak a déjà déclaré qu’il y aurait des éléments de gameplay sur le service. Mais la controverse pourrait pousser le service à étendre encore plus ses fonctionnalités.

De cette façon, les joueurs pourraient accéder au monde de Pokémon sur un service perpétuel. Ensuite, de nouveaux jeux seraient l’introduction de nouveaux gadgets, de nouvelles régions et de nouveaux Pokémon. En fin de compte, cela pourrait conduire à un jeu ou un service Pokémon en constante expansion.

Je suis peut-être trop optimiste, mais il y a une chance. C’est la première fois que Pokémon reçoit autant de commentaires. Cela pourrait être le moment idéal pour un changement. D’autant plus que Pokémon passe désormais des systèmes portables aux systèmes de consoles de salon.

Alors, qu’en pensez-vous? Pensez-vous que nous pouvons tous tirer quelque chose de la controverse? La controverse a-t-elle eu un impact sur votre décision d’acheter les jeux? Pensez-vous que les jeux peuvent encore être modifiés pour le mieux?

A propos de l’auteur

Tony Ortega

Fondateur, éditeur, développeur Web et administrateur des médias sociaux

Soyez un joueur passionné. J’adore tous les jeux vidéo mais surtout Nintendo. En cours de devenir développeur de jeux.

Pokémon Sleep sera un nouveau jeu qui utilise votre temps passé à dormir pour «affecter le gameplay». Nous examinons en profondeur Pokémon Sleep…

Pokemon Sword and Shield REVEALED Bienvenue dans la région de Galar! La huitième génération de Pokémon, Pokemon Sword and Shield, a enfin été révélée! Bien que nous connaissions son existence depuis…

Nintendo est notre société de gamig préférée, nous avons donc décidé de partager les raisons pour lesquelles nous l’aimons tant! Nous jetons un coup d’œil à Nintendo dans tous ses rôles dans le jeu.

Notre propre liste de souhaits et d’attentes pour l’E3 2019. Des annonces et des jeux que nous aimerions voir figurer dans les présentations de l’E3 de cette année.