Les consoles nouvelle génération de Sony et Microsoft ont déjà fait leurs débuts. En ce qui concerne les nouveaux produits, il n’y a pas encore d’éditions spéciales, mais cela n’a pas empêché les fans de commencer à concevoir des modèles incroyables. Tout récemment, nous vous avons parlé d’une PlayStation 5 qui capturait l’essence rétro de la PlayStation 2 et il y a quelques heures, il a été confirmé qu’il serait possible de l’acheter.

Il y a quelques jours, un modèle personnalisé non officiel intéressant de PlayStation 5 est apparu, révélant un design élégant de PlayStation 5 complètement noir grâce à la personnalisation des boîtiers et du DualSense. Ce qui était frappant à propos de ce système, c’est qu’il capturerait le concept de PlayStation 2 grâce aux peaux peintes en noir et à l’ajout de l’ancien logo coloré de la marque.

Vous pouvez commander cette superbe PlayStation 5 personnalisée

Jusqu’à présent, on savait que ce design avait été géré par un utilisateur et qu’il n’était pas prévu de le commercialiser, car il ne s’agissait que d’un modèle. Cependant, aujourd’hui, il a été révélé que la société SUP3R5 sera chargée de faire de cette édition personnalisée non officielle de la PlayStation 5 une réalité.

La version la moins chère (la version numérique), sera vendue 649 USD, sera conçue avec un thème rétro et contiendra des détails sur l’ancien logo PlayStation. Avec la console sera un contrôle DualSense personnalisé de la même manière avec des détails rétro.

Si vous souhaitez uniquement un contrôle personnalisé, sachez qu’ils seront vendus séparément en échange de 99 $ USD. Ce que SUP3R5 mentionne, c’est que le processus de personnalisation nécessite la suppression du sceau de garantie, de sorte que ces contrôles ne seront pas garantis par Sony.

Image: SUP3R5

Il y aura très peu d’unités de l’édition rétro PlayStation 5

Si vous avez aimé le design et que vous souhaitez obtenir l’un de ces modèles, nous vous informons que vous devrez être au courant de la page officielle SUP3R5, où vous pourrez mettre de côté à la fois la version numérique et la version standard à partir du vendredi 8 janvier 2021. à 14 h 00, mais vous devrez vous dépêcher car seules 304 unités de la console seront produites, alors qu’il n’y aura que 500 commandes DualSense qui seront vendues séparément. La distribution devrait avoir lieu à la fin du printemps 2021.

«Nos consoles PlayStation 5 d’inspiration rétro ont vu le jour en tant que nouvelle PlayStation 5. L’équipe SUP3R5 applique soigneusement à la main un design d’inspiration rétro à chaque unité, un processus fastidieux exécuté avec la plus grande attention aux détails et à la qualité. L’ensemble du processus est réalisé avec des gants et avec les précautions de sécurité nécessaires, laissant votre console, contrôle et accessoires intouchables par des mains humaines », lit-on dans la description de cette console PlayStation 5 personnalisée.

Image: SUP3R5

Qu’as-tu pensé de cette édition spéciale rétro? Souhaitez-vous obtenir une PlayStation 5 comme celle-là? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous aimez les éditions de console personnalisées, alors vous voudrez vérifier ces skins PlayStation 5 très chers car ils présentent un design doré. Une PlayStation 5 est plaquée en or 24 carats, tandis que l’autre console présente un design plaqué or 24 carats qui évoque la pierre dorée.

La PlayStation 5 a fait ses débuts le 12 novembre 2020 dans diverses régions et le 19 de ce mois, elle a atteint le reste du monde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

