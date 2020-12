Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 08:35

Comme vous le savez peut-être, l’industrie du jeu vidéo a manqué de grands événements en face-à-face tout au long de 2020, en raison de la pandémie COVID-19. De l’E3, en passant par les compétitions eSports, aux récompenses. Or, il semble que cette mesure de sécurité se poursuivra en 2021, car Epic Games n’a pas l’intention d’organiser des événements en face à face Fortnite l’année prochaine.

Epic Games a confirmé qu’il n’avait pas l’intention d’organiser une sorte d’événement traditionnel Fortnite tout au long de 2021, y compris la Coupe du monde, dans le but d’assurer la santé de toutes les personnes impliquées. Heureusement, oui plusieurs tournois officiels auront lieu sous leur forme en ligne, comme le FNCS, qui subira une série de changements. Voici ce que la société a commenté:

«Notre intention est d’organiser des tournois face à face dans le monde entier lorsque les circonstances le permettent, mais pour l’instant, notre priorité est la sécurité de nos joueurs et de notre personnel. Avec autant d’incertitude sur les activités pratiques et sûres et celles qui ne le sont pas, nous avons décidé de ne pas organiser d’événements en face-à-face en 2021, y compris la Coupe du monde de Fortnite.Nous continuerons d’héberger des compétitions en ligne tout au long de 2021 jusqu’à ce que nous puissions organiser de nouveau des événements en face à face, d’une manière ou d’une autre, dans le futur.

Le FNCS sera un moyen de démontrer le niveau et la cohérence de tout le monde dans Fortnite compétitif, mais nous expérimentons également d’autres options pour faire des compétitions de haut niveau en 2021. En plus de nos compétitions les plus importantes, pour 2021, nous avons un calendrier avec plus de tournois prévus des concours hebdomadaires uniques et des coupes de créateurs qui se dérouleront tout au long de l’année. Il y aura beaucoup de compétitions (et pas seulement pour les trios!) Pour rendre la rupture entre les saisons FNCS plus supportable ».