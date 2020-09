Les paris sur les sports électroniques sont désormais l’une des activités de jeu les plus populaires. Avec des millions de joueurs et de nombreuses cagnottes, connaître une scène e-sport et parier sur le bon résultat peut être très lucratif.

Les paris e-sport se développent rapidement. Cette forme relativement nouvelle de pari a démarré lentement mais se développe considérablement ces dernières années. Cette croissance a été si explosive que certains estiment que le marché mondial des sports électroniques atteindra une valeur de plus d’un milliard en 2020.

Les paris sportifs sont un marché en croissance

Le potentiel de croissance des paris esports est énorme. L’esport est toujours un marché de niche, principalement connu des joueurs. Alors que les sports traditionnels ont des fans de tous âges et origines, ce n’est pas encore le cas pour les sports électroniques. League of Legends ou Counter-Strike: Global Offensive n’ont pas le même public que la NBA ou la Coupe du Monde de la FIFA, et donc moins de gens parient sur les matchs. La plupart des gens ne savent même pas que l’esport existe, et encore moins qu’il est possible de faire des paris esports.

Au cours des deux dernières années, l’esport a connu une croissance rapide, à la fois financièrement et dans les médias. Les entreprises investissent considérablement dans ce marché émergent, désormais structuré comme un sport professionnel traditionnel. Le statut des joueurs d’esports existe dans plusieurs pays et de nombreux joueurs rêvent désormais d’un championnat d’esports aux JO 2024.

La Chine est le pays qui compte le plus de téléspectateurs et de parieurs esports. L’Amérique du Nord arrive en deuxième position en termes d’audience. D’autres pays rattrapent rapidement leur retard, avec des marchés émergents en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Europe.

Les paris sportifs prospèrent malgré la pandémie de Covid-19

Si l’épidémie de coronavirus a annulé la plupart des événements sportifs, les sports électroniques ont continué avec les jeux en ligne. Contrairement au sport, les sites de paris sportifs sont en plein essor. Ici, les joueurs peuvent parier sur leur jeu préféré depuis chez eux et gagner de l’argent en fonction de leurs prédictions.

Comme de nombreuses compétitions ne pouvaient pas avoir lieu à cause de Covid-19, de nombreux sports ont décidé de continuer leurs championnats sur leur homologue esport. Le premier championnat majeur à basculer en ligne est la NBA. Les principales équipes et joueurs se sont réunis en ligne sur NBA 2K20 en mars. Les fans de football pouvaient suivre la Liga espagnole à travers FIFA 2020. Toutes les équipes, à l’exception du FC Barcelone et de Majorque, n’ont pas rejoint le tournoi car elles étaient sponsorisées par le concurrent d’EA, Konami. Tous les fonds récoltés lors de ces tournois en ligne ont été donnés à des associations caritatives.

L’écart entre les sports traditionnels et les sports électroniques se resserre

Les paris sportifs sont de plus en plus populaires à mesure qu’Internet et les jeux vidéo deviennent la nouvelle norme. Les équipes sportives traditionnelles s’intéressent également à l’esport. Les équipes de football populaires, telles que le Paris Saint Germain ou le FC Barcelone, ont des équipes dans les principaux titres d’esport. Des entreprises inattendues ont également sauté dans le train de l’esport, comme Kentucky Fried Chicken.

L’esport et les sports traditionnels rassemblent tous deux des parieurs du monde entier, mais la dimension en ligne de l’esport est un créneau que personne d’autre ne peut couvrir. La crise des coronavirus a mis en évidence ce besoin d’action constante et le manque de solutions apportées par les sports traditionnels. Les bookmakers se sont tournés vers l’esport, marquant le début d’une nouvelle ère pour les paris esports et sa reconnaissance mondiale.