La chaîne YouTube LowSpecGamer montre le jeu CD Projekt RED avec les paramètres tournés au minimum.

L’énorme anticipation générée ces dernières années avec Cyberpunk 2077 a été éclipsée par le Problèmes de performances de jeu sur PS4 et Xbox One. CD Projekt RED s’est excusé pour la situation, offrant la possibilité de rembourser le montant du jeu. Un sujet qui a donné lieu à de nombreux débats sur les réseaux et que nous avons minutieusement analysé dans 3DJuegos.

Cyberpunk 2077 avec ses options techniques au minimum, il ressemble à un jeu de 1998Mais il y a aussi ceux qui veulent faire ressortir le côté drôle de la situation. Nous avons un bon exemple dans le Chaîne Youtube appelé LowSpecGamer, qui est un habitué de ces luttes et dont nous avons très souvent fait écho au contenu, ce qui nous emmène cette fois-ci dans un tour de Night City nous montrant à quoi ressemblerait le jeu dans la résolution la plus basse possible pour PC. Une configuration que personne de sensé ne pourrait faire sauf qu’ils n’ont pas d’autre choix car leur équipe ne peut pas avec ce que propose Cyberpunk 2077. Vous pouvez voir le résultat dans la vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes.

Il est évident qu’il n’est pas à l’aise de jouer à Cyberpunk 2077 avec les réglages au minimum. Les scénarios deviennent flous et le niveau de détail que les options les plus élevées sur PC montrent ici est une utopie. Bien sûr, aucune trace d’ombres, d’éclairage et autres aspects techniques qui nous étonnent généralement dans le monde des jeux vidéo. Ce pourrait bien être un titre d’il y a plusieurs générations.

N’oubliez pas que vous disposez de notre Test du Cyberpunk 2077, à la fois dans sa version pour PC et dans un autre texte séparé pour les consoles. De CD Projekt RED, ils ont promis au cours des dernières heures que, lorsque la version de prochaine génération sortira, le jeu tirera le meilleur parti de la Xbox Series X et de la PS5.

