03/09/2020 19h46

Le nouveau jeu de Call of Duty: Guerre froide Black Ops a subi de nombreuses fuites, depuis le concept de la guerre froide, la description de celle-ci dans laquelle il a été lu serait une suite directe du Opérations secrètes original, ou que le mode Des morts-vivants serait de nouveau présent. Eh bien maintenant, il semble que nous devrons pointer une autre fuite sur la liste et c’est la bêta de ce prochain titre de tournage.

Selon Suivi COD, un site Web populaire dédié à l’actualité de la franchise, dans les magasins numériques à Modern Warfare et Call of Duty: WW2, les utilisateurs ont observé que les données sur la version bêta de Guerre froide, plus précisément, sa date de lancement qui serait le 8 octobre prochain pour les joueurs de PS4.

N’oubliez pas que les utilisateurs de la console Sony ils auront un accès anticipé pendant 5 jours avant toute autre plateforme. Le prochain grand événement officiel sur Guerre froide Ce sera le 9 septembre, où Activision montrera le premier regard officiel sur la section multijoueur de ce futur titre.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops sortira le 13 novembre 2020 pour Xbox One, Xbox Series X, PS5, PS4 et PC.

