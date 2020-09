A quelques heures de événement playstation 5 là où c’est presque un fait que le prix sera révélé, un distributeur français aurait divulgué le date de prévente. Selon Fandroid, le magasin FNAC a déjà placé des stands à ses entrées où il est annoncé que la PS5 est disponible en prévente.

Un utilisateur a pris une photo de l’un de ces stands où vous pouvez également voir une feuille imprimée avec le disponibilité de la console (novembre). La présence de ces articles déjà dans le magasin pourrait être une indication que les préventes commenceront plus tôt que prévu.

La pré-vente de la PlayStation 5 pourrait commencer aujourd’hui

Sony pourrait surprendre tout le monde – y compris Microsoft – en annonçant que la pré-vente PS5 commencerait aujourd’hui à l’issue de l’événement. Cela ne semble pas exagéré étant donné que nous sommes à moins de deux mois de son lancement éventuel, ou que la PS4 a augmenté le nombre de pré-commandes après la conférence E3 2013.

La présence de stands déjà dans le magasin français indique que Sony ne perdra pas de temps et vous êtes prêt à commencer à pré-réserver votre prochaine console. Ces derniers jours, la conversation a tourné autour de Xbox après la fuite de sa console bon marché – Xbox Series S -, le prix final de la série X et l’important accord qu’elle a conclu avec Electronic Arts.

Certains se demandent quel genre d’annonce Sony se prépare à contrer le battage médiatique du Xbox Series S et Game Pass. Le prix est le point de basculement et beaucoup s’attendent à ce que la PS5 All Digital soit publiée à un coût compétitif pour faire face à la console bon marché de Microsoft.

La PlayStation 5 coûterait 499 euros dans son modèle standard

Jusqu’à présent, les rumeurs suggèrent que le la maquette numérique sera vendue 399 euros tandis que la norme le fera pour 499 euros. Une fuite du Corte Inglés a révélé la liste de prix préliminaire il y a quelques jours, confirmant les prévisions des analystes. Un autre point important sera celui des services, puisque Sony a besoin d’un crochet supplémentaire pour gérer le Game Pass.

Une fusion possible de PS Now avec PS Plus, ou peut-être un système plus robuste comprenant des jeux de lancement pourrait être annoncé aujourd’hui. La présence d’une bombe exclusive ou d’un remake, comme Final Fantasy VII Remake ou Shenmue 3 à l’époque, est peu susceptible de se produire dans l’événement d’aujourd’hui, même si tout est possible.

Il événement playstation 5 débutera à 13 h 00, heure du Pacifique, qui Le Mexique serait à 15h00 et l’Espagne à 22h00.. Si les préventes de la PS5 commencent aujourd’hui, elles auront devancé Microsoft de 6 jours puisque la Xbox Series S et la Xbox Series X seront vendues à partir du 22 septembre.

