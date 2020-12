L’éditeur ne pense pas que le jeu sera publié au premier semestre 2021, mais ne prétend pas le contraire.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un jeu très fidèle à son décor: comme la vie des vampires, leur développement est éternel. Et après de multiples retards tout au long de son développement, et le licenciement de membres importants de son équipe, on ne sait toujours pas quand l’aventure arrivera. Pour le moment il devrait le faire en 2021Bien que si vous vous attendiez à le recevoir dans la première moitié de l’année, vous devrez peut-être attendre plus longtemps.

Je ne pense pas que ça arrivera dans la première moitié de l’année, mais on verra çaEbba LjungerudLe fait est que ni l’un ni l’autre Paradox Interactive semble avoir complètement effacé la fenêtre de lancement du titre. Dans une interview pour Placera, partagée par Eurogamer, le directeur de l’entreprise Ebba Ljungerud déclare ce qui suit concernant la date de sortie de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: “Je ne pense pas qu’il arrivera dans la première moitié de l’année [2021], mais on verra. »Autrement dit, il ne s’attend pas à ce que le match soit prêt pour cette période, mais il ne lui ferme pas non plus la porte.

Ce qui est une autre façon de dire que l’éditeur du jeu n’est pas clair sur ses délais. Le développement de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, comme nous l’avons mentionné au début, est devenu de plus en plus turbulent Au cours de 2020. Après que les allégations de harcèlement sexuel contre Chris Avellone aient été connues en juin, Paradox n’a pas tardé à préciser que ses contributions n’allaient finalement pas être incluses dans le jeu. Et, quelques mois plus tard, la société a annoncé le report de Bloodlines 2 jusqu’en 2021.

Un mouvement qui s’est accompagné du limogeage du directeur créatif du jeu et de son directeur narratif. Mais les marches ne se sont pas arrêtées là, et déjà en octobre, l’un des concepteurs narratifs du jeu a quitté le projet pour signer pour un autre studio. Nous verrons si Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 précise sa date de sortie dans les mois à venir, ou si cela prend un peu plus de temps. D’ici là, regardez cette vidéo du jeu sur Xbox Series X, et nos dernières impressions du jeu, disponibles ci-dessous.

En savoir plus: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox Interactive et Hardsuit Labs.

