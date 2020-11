Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

DEATHLOOP, le nouveau projet d’Arkane Studio, devait faire ses débuts plus tard cette année sur PC et en exclusivité temporaire sur PlayStation 5 sur consoles. Cependant, l’étude a demandé plus de temps pour le développement, de sorte que le projet a été retardé de plusieurs mois.

En raison de ce qui précède, le jeu arrivera sur la nouvelle console et PC Sony dans le courant de 2021. Aujourd’hui, un peu plus d’informations ont émergé à ce sujet, car une date de sortie possible du jeu pour PlayStation 5 a été divulguée.

Les informations proviennent d’une page PlayStation officielle; cependant, Arkane Studio n’a rien confirmé pour l’instant. Pour cette raison, il est possible que les données ne soient pas entièrement exactes ou soient une erreur.

DEATHLOOP a déjà une date de sortie possible sur PS5

Quand Arkane Studio a annoncé le retard du jeu, il a également confirmé qu’il arriverait désormais au deuxième trimestre de 2021. Selon le PlayStation Store néo-zélandais, le jeu fera ses débuts sur PlayStation 5 le 20 mai.

La date coïncide avec la fenêtre de lancement promise, il ne manque donc que la confirmation officielle du développeur. La page détaille également que le jeu aura une édition standard sans contenu supplémentaire.

Arkane Studio proposera également une édition Deluxe avec des armes supplémentaires, dont une exclusive aux utilisateurs de PlayStation 5. Le pack de contenu donnera accès à 2 skins, une sélection musicale et 2 améliorations pour équiper les personnages.

Les joueurs qui précommanderont DEATHLOOP seront récompensés avec la machette de protection royale exclusive à PlayStation 5, le skin Storm Rider pour Colt et une mise à niveau pour s’équiper. Comme nous l’avons mentionné, la date n’est pas entièrement confirmée, nous devrons donc attendre plus d’informations à ce sujet.

Deathloop fera ses débuts au deuxième trimestre 2021 sur PlayStation 5 et PC. Sa sortie sur d’autres consoles aura lieu jusqu’en 2022. Retrouvez plus d’actualités sur le jeu sur cette page.

