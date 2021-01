Auteur: Klemens Handke.- Gigantesque. Fantastique. Impressionnant. À chaque avancée sur le jeu vidéo Cyberpunk 2077, il y avait toujours ces superlatifs ou d’autres dans ses premières phrases. Pour beaucoup, c’était le jeu le plus attendu des 10 dernières années. Derrière tout le bruit médiatique né quelques semaines après sa sortie, CD Projekt RED se cachait. Au cours des 15 dernières années, ce qui était autrefois un petit studio de développement polonais est devenu la société de jeux vidéo la plus précieuse d’Europe. Cyberpunk 2077 doit avoir été le point culminant de cette success story. Au lieu de cela, ce que les joueurs viennent de voir a été plus difficile.

Le marché du jeu vidéo s’est énormément développé ces dernières années. Cependant, la longue durée de développement des jeux comporte de nombreux risques. Cela arrive trop souvent: un an ou deux après son annonce, les projets sont annulés. Une fois, c’était une bosse. Désormais, en raison des budgets élevés pour lesquels le secteur évolue, ces types d’échecs peuvent signifier la fin d’une étude de développement. CD Projekt n’aurait même pas envisagé cette possibilité cet été, alors qu’elle était évaluée à 8 000 millions d’euros. Il avait surpassé le vétéran Ubisoft. Elle était devenue la société de jeux n ° 1 en Europe.

De la vente de jeux piratés à la création de la société de jeux vidéo la plus précieuse d’Europe

Marcin Iwiński, fondateur de CD Projekt RED, a toujours été un fan de jeux vidéo. Cela lui a causé de nombreux problèmes; Pendant ses années d’étudiant en Union soviétique, il a à peine trouvé des jeux occidentaux dans les magasins du centre des villes polonaises. La solution: passer au piratage. Avec ses amis, a apporté des copies des derniers jeux de Grèce à Varsovie pour les vendre au plus offrant. Il s’est fait un nom dans le monde du piratage et a fini par fonder une société de logiciels désormais légale en 1994, avec son ami Michal Kiciński. Raison sociale: CD Projekt.

Ensemble, Iwiński et Kiciński ont importé des ensembles de petits magasins de détail américains et ont vendu les copies sur le marché polonais en pleine croissance. Mais la concurrence ne s’est pas reposée sur ses lauriers. Bientôt, les deux fondateurs ont dû chercher de nouvelles opportunités de vente. C’est ainsi qu’ils sont arrivés à serrer la main d’Adam Badowski, actuel directeur de la filiale CD Projekt Red, responsable du développement du jeu.

Le premier jeu créé par son studio de développement a été un succès surprenant. Le jeu était basé sur la série de romans fantastiques pour adultes de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Cette série de livres avait connu un grand succès en Pologne, mais en dehors du pays, elle était relativement inconnue. Dans le cas de l’Espagne, Bibliópolis Fantástica avait publié les premières histoires des mois avant son lancement local.

La situation internationale de The Witcher, la saga de Geralt of Rivia, Cela a radicalement changé lorsque le jeu basé sur ses aventures est sorti après cinq ans de développement difficile. (le studio avait des problèmes d’argent et manquait d’expérience). Le jeu s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires la première année, aidant les romans et nouvelles du sorceleur protagoniste à exploser dans le monde entier. Le point culminant a été la série produite et adaptée par Netflix.

Le jeu vidéo The Witcher 3: l’apogée

La suite, The Witcher 2: Assassins of Kings, a déjà fait ses débuts avec toutes les attentes internationales axées sur le jeu. Avec son lancement, CD Projekt est devenu une sorte d’ambassadeur du développement logiciel polonais. Par exemple, lors d’une visite d’État en 2011, le Le président des États-Unis, Barak Obama, a reçu un exemplaire de The Witcher 2.

La troisième partie a été un succès encore plus grand. Il a remporté un prix après l’autre. Même six ans après sa sortie, The Witcher 3 est toujours considéré comme le meilleur RPG de tous les temps par de nombreux joueurs.

Avec la troisième aventure de Geralt, CD Projekt était au sommet de sa popularité. Les joueurs ont cru en l’étude. Ils croyaient en son pragmatisme, en sa transparence. Pour beaucoup, il était considéré comme l’un des rares studios de jeux à écouter encore les fans au lieu de simplement chercher de l’argent dans leur portefeuille.

Jusque-là, l’histoire du studio était comme un conte de fées.

Cyber-débâcle

En 2012, le titre a été annoncé avec un teaser. Après cela, le développement a été couvert par un énorme silence médiatique jusqu’à la foire de jeux vidéo E3 2018 La star hollywoodienne Keanu Reeves a dévoilé une nouvelle bande-annonce. Le moment “Vous êtes à couper le souffle!” il a été partagé des millions de fois sur le net cette semaine-là seulement.

Les attentes étaient énormes. Selon le rapport financier de l’entreprise (via Wirtschaftswoche), le projet a coûté 121 millions d’euros. L’effort financier en valait la peine. Huit millions de fans avaient réservé Cyberpunk 2077, ce qui en faisait le jeu PC le plus vendu de tous les temps.

La star hollywoodienne Keanu Reeves a endossé le rôle du personnage cyberpunk Johnny Silverhand.

Le jeu est basé sur un jeu de rôle traditionnel au crayon et au papier de l’auteur américain Mike Pondsmith. Excepté, Au lieu de se produire dans un 2020 dystopique, le jeu vidéo se produit des décennies plus tard, en 2077. Les fans espéraient que cela prendrait les forces de la saga The Witcher et l’élèverait avec de nouvelles mécaniques et beaucoup plus de liberté d’action.

Cependant, même avant le lancement, il était clair que CD Projekt avait des problèmes pour développer le titre. La date de sortie initiale prévue pour avril 2020 a été repoussée d’abord à septembre, puis à novembre. Pendant ce temps, le journaliste spécialisé Jason Schreier a révélé que les employés du studio faisaient des heures supplémentaires; l’entreprise avait même instauré une semaine de travail de six jours pour terminer le jeu et peaufiner ses erreurs à temps. Après un dernier retard jusqu’en novembre, les joueurs sont devenus méfiants. “CD Projekt RED n’avait-il pas mentionné que le titre était entièrement jouable et prêt?”

Chute libre dans le sac

Deux semaines après le lancement, la réponse à cette question est: oui et non. Le jeu a reçu de très bonnes notes de la part des critiques spécialisés avant sa sortie officielle. Bien que certaines des promesses faites par le studio n’aient pas été tenues, le jeu a réussi à convaincre avec une histoire solide, des personnages bien écrits et son monde ouvert. Cependant, cette approbation de presse se référait spécifiquement à la version PC; c’était la seule version que CD Projekt distribuait à l’avance aux critiques.

Le désastre est survenu lorsque la version de la console a été révélée: le jeu était si inachevé et plein d’erreurs sur PS4 et Xbox One (les consoles de base, moins puissantes qu’un PC moderne) que plusieurs fois le jeu plantait sans avertissement, ou leur chaîne de missions a été interrompue par une erreur et il était impossible d’avancer.

Les problèmes avec les versions de console étaient si grands que Sony, fabricant de PlayStation, a décidé d’interdire la vente numérique de Cyberpunk 2077 dans sa boutique en ligne. Et ceux qui l’avaient acheté là-bas ont eu la possibilité de demander un remboursement. De nombreux fans irrités par la rencontre d’un jeu inachevé sont passés par le processus de retour numérique.

Comment pas, cela a eu des conséquences sur le marché boursier. L’entreprise est entrée en chute libre à partir du 4 décembre. Le prix de ses actions est passé en trois semaines de 98 à 57 euros. L’importance des dommages économiques pour l’entreprise n’est pas encore claire. La pression est énorme, d’autant plus que Cyberpunk doit avoir été le saut de sortie de CD Projekt RED de sa dépendance à The Witcher. Au moins, les ventes ne correspondent pas à la débâcle. La société a annoncé qu’après les dix premiers jours de vie, après avoir réduit les copies numériques retournées, Cyberpunk 2077 s’était vendu à 13 millions d’exemplaires.

Il faudra des mois avant que le studio corrige les problèmes de jeu. La société a perdu beaucoup de confiance parmi les actionnaires et les joueurs, et cela pourrait finir par être un exemple effrayant pour l’ensemble du secteur de ce qu’il ne faut pas faire, c’est-à-dire jouer avec la confiance des joueurs.

Bien qu’il y ait aussi une lueur d’espoir dans tout cela. Il pourrait y avoir un changement positif dans le secteur. Et c’est que tout ce qui représente la débâcle de Cyberpunk 2077 pourrait prendre fin: délais de livraison trop ambitieux, des attentes gonflées à cause de bandes-annonces trop polies et irréalistes, de buggys ou de sorties de jeux carrément inachevées … Toutes les mauvaises pratiques qui régissent l’industrie du jeu vidéo et qui, malheureusement, sont devenues dénominateur commun, ils pourraient avoir leurs jours comptés.

