21/01/2021

La présentation d’aujourd’hui de Resident Evil nous a offert quelques surprises. En plus de la bande-annonce, du gameplay et de la date de sortie de Village, Capcom a confirmé que ce jeu recevra deux démos. Le premier d’entre eux sera exclusif à la PlayStation 5 et est maintenant disponible sur le PS Store.

La deuxième démo de Resident Evil Village sera disponible sur toutes les plateformes, mais elle arrivera à un moment donné de la saison printanière, pour le moment on ne sait pas exactement quand cela se produira. Apparemment dans la présentation d’aujourd’hui, nous ne jouerons pas le rôle d’Ethan, le protagoniste du jeu, lors de cet aperçu, mais en tant que personnage connu sous le nom de Maiden. Ce n’est pas la première fois que cela se produit, car la démo de Resident Evil 7 nous a mis sur les pieds d’un journaliste.

De même, il a été révélé que la démo PS5 prendra en charge le lancer de rayons et l’audio 3D. Resident Evil Village arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC le 7 mai 2021. Vous pouvez consulter le gameplay de ce titre ici, et sa nouvelle bande-annonce ici.

Via: Capcom

