22/01/2021

Capcom a organisé hier une présentation spéciale de Residen Evil, révélant la date de sortie de Village et l’arrivée de ce jeu sur PS4 et Xbox One a été confirmée. De même, la société japonaise a annoncé une démo spéciale, qui est désormais disponible sur PlayStation 5. De cette manière, une nouvelle analyse nous donne une idée de la performance de ce titre final dans la nouvelle génération.

La démo, connue sous le nom de Maiden, vise à nous présenter une expérience visuelle terrifiante, un petit avant-goût de ce qui nous attend dans Resident Evil Village. Ainsi, une analyse a révélé que cette expérience fonctionne en 4K natif avec un taux constant de 60fps, bien qu’il y ait quelques sections où la norme tombe à 50fps. De même, il a été mentionné que la résolution de cette avance est moins visible dans le dernier trailer du jeu.

Quand cela vient à un avant-goût de la puissance visuelle du RE Engine sur les nouvelles consoles, Capcom espère que les joueurs auront une meilleure idée de ce à quoi ressemblera l’avenir de la série. C’est ce que Peter Fabiano, producteur du projet, a commenté sur le blog PlayStation:

«Avec Maiden, ou plutôt Resident Evil Village, nous voulions créer un jeu avec des graphismes attrayants, des fréquences d’images élevées et des temps de chargement faibles qui ne sortiraient pas le joueur de l’expérience immersive du jeu. La technologie dont nous avons discuté lors de l’événement a aidé le réalisateur à réaliser son idée de la façon dont le jeu devrait être joué et le directeur artistique a donné vie à l’apparence du jeu. Tout cela se reflétera, jusque dans les moindres détails, dans les environnements, les objets et les modèles de personnages du jeu complet et de la démo.

Resident Evil Village arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC le 7 mai 2021. Dans les sujets connexes, vous pouvez consulter ici la nouvelle bande-annonce du jeu. De même, ce sont les éditions collector du titre.

Via: ElAnalistaDeBits

