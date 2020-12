Bravely Default II C’est le prochain épisode de cette saga qui a gagné une légion de joueurs sur Nintendo 3DS, et arrivera exclusivement sur Nintendo Switch. Bien qu’il y a quelques mois une démo ait été lancée pour tester certaines fonctionnalités du jeu et répondre ensuite à une enquête qui aiderait ses développeurs, maintenant, et de manière complètement inattendue, une démo a été lancée. nouvelle démo, la finale, qui nous permet de jouer un peu plus que ne le sera ce nouvel opus. Nous ne manquons pas l’occasion de voir à quoi ressemblera la version finale!

Bravely Default II “Final Demo” est désormais téléchargeable depuis l’eShop Nintendo Switch

Bravely Default II n’arrivera finalement qu’en février 2021, il reste donc encore du temps pour que nous puissions mettre les pieds dans ce nouveau monde qui se définira. Ou peut-être qu’il ne reste plus grand-chose? Ainsi, comme on l’a vu, sans le manger ni le boire, les responsables de ce jeu ont lancé une nouvelle démo, la «démo finale», qui vise à faire avancer aux joueurs ce que sera la version finale. Ainsi, si nous allons au fichier du jeu dans l’eShop, et si nous cliquons sur “télécharger la version d’essai”, nous commencerons à transférer les données de ce test sur notre Nintendo Switch qui nous permet de jouer, en intégralité, à ce que sera le premier chapitre de cet épisode qui aura de nouveaux protagonistes.

Par conséquent, il n’y a pas d’autre choix que d’attendre autre chose pour jouer à la version finale de Bravely Default II, mais pour rendre cette attente plus supportable, nous pouvons maintenant jouer à cette démo dans laquelle nous pouvons voir qu’ils ont vraiment été pris en compte. les commentaires des joueurs qui ont essayé la première version d’essai pour créer la meilleure expérience possible.

