PlatinumGames a surpris cette année avec de multiples annonces, dont le lancement de The Wonderful 101 Remastered sur les consoles PlayStation 4 et Nintendo Switch modernes, ainsi que sur PC. Si vous ne connaissez toujours pas ce jeu ou le style PlatinumGames et que vous vouliez l’essayer d’abord et ensuite décider de l’acheter ou non, nous avons une excellente nouvelle pour vous, car une démo juteuse du jeu est maintenant disponible et vous donnera des récompenses irrésistibles.

Le développeur PlatinumGames a annoncé qu’il avait publié la Wonder-Sized Cadet Demo, une version d’essai avec Mission 001, qui contient le prologue et 3 actes 001-A, 001-B et 001-C. Au total, cette démo offre près de 2 heures de divertissement et est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.

En plus de vous permettre d’essayer les mécanismes de jeu de The Wonderful 101 Remastered, cette démo enregistrera votre progression et vous donnera la possibilité de continuer l’aventure là où vous vous étiez arrêté dans le jeu complet si vous décidez de l’acheter.

Il sera plus facile d’obtenir les 3 personnages les plus étranges de The Wonderful 101 Remastered

La chose la plus intéressante à propos de cette démo est qu’elle donnera un accès immédiat à l’un des personnages les plus difficiles à trouver dans le jeu, nous parlons de la sorcière d’Umbra, Bayonetta. À l’origine, il n’était possible de jouer avec ce personnage qu’en déverrouillant les 101 réalisations du jeu, parmi lesquelles compléter tous les niveaux avec la difficulté la plus élevée et obtenir le rang Platine dans tous les écrans de résultats d’opération.

D’autre part, PlatinumGames récompensera également les joueurs qui ont déjà acheté le jeu, car avec la mise à jour 1.03, une option a été ajoutée pour déverrouiller le contenu via des codes et le développeur a déjà publié les 2 premiers, UMBRANGIFT et ANGELSLAYERS, le premier donnera à Bayonetta et le second proposera en plus à ses amis Jeanne et Rodin, les 2 autres personnages plus compliqués à débloquer dans le jeu. De plus, PlatinumGames a montré que 5 nouveaux personnages peuvent être débloqués avec de futurs codes.

Les nouveaux personnages seront déverrouillés avec des codes

Nous vous laissons la bande-annonce de démonstration ci-dessous.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Vous vouliez avoir Bayonetta, mais vous pensiez que c’était trop compliqué? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que The Wonderful 101 Remastered a été rendu possible grâce au soutien des fans sur Kickstarter et contient de nombreux ajouts par rapport à la version originale. Les principales sont 2 missions supplémentaires et une bande-son plus robuste.

The Wonderful 101 Remastered est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

