28 août 2020 – 11h39

La dernière expérience de Valve sur Steam Labs est un filtre de chat qui bloque les grossièretés et les insultes sur la plate-forme.

Dans un nouveau billet de blog, la société a discuté de sa 11e expérience, qui reprend le système de filtre qu’elle a construit pour ses propres titres comme Counter-Strike: GO et Dota, ainsi que Bungie’s Destiny 2, et l’apporte à l’ensemble de la plate-forme Steam.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leur filtre pour contrôler s’ils voient un mauvais langage ou des salopes et chaque personne peut personnaliser les mots qui seront filtrés.

Cela fait suite au lancement de Steam Labs par Valve en juillet 2019. Initialement, il était largement axé sur la découvrabilité – ce qui, selon les développeurs, était devenu un problème sur la plate-forme – avec la société apportant ces changements expérimentaux à Steam en septembre de l’année dernière.

D’autres expériences depuis ont inclus un hub d’actualités, Steam Interactive Recommender et Play Next sur la bibliothèque Steam. La société propose également des tests bêta intégrés à sa plate-forme.

Lors de Devcom 2019, nous avons rencontré le concepteur de Steam Alden Kroll pour discuter des changements apportés par Valve à sa plate-forme.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

