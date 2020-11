Le simulateur reçoit de nouvelles textures, des aéroports fabriqués à la main et des améliorations pour autant d’aérodromes et de points d’intérêt.

Les développeurs de Microsoft Flight Simulator, fidèles à leur promesse de poursuivre le travail post-lancement, publient le deuxième mise à jour mondiale majeure du simulateur d’avion après celui sorti il ​​y a quelques mois avec le Japon comme protagoniste. A cette occasion, Asobo Studio souhaite offrir aux pilotes une expérience de vol améliorée en États Unis à travers diverses attractions recréées en détail que l’on peut voir de manière résumée dans la bande-annonce qui accompagne l’actualité.

“World Update II: USA inclut un modèle d’élévation numérique amélioré avec une résolution jusqu’à un mètre, de nouvelles textures aériennes qui améliorent considérablement l’apparence dans divers états du pays et quatre nouveaux aéroports artisanaux (Atlanta, Dallas / Fort Worth, Friday Harbor et New York Stewart). Nous avons également apporté des améliorations visuelles à 48 autres aéroports et ajouté 50 nouveaux points d’intérêt hifi à travers le pays pour rendre votre voyage à travers les États incroyable à tous points de vue », explique Jorg Neumann, directeur de Microsoft Flight Simulator.

Parmi les enclaves à visiter, nous avons le Grand Canyon du Colorado, le mont Rushmore dans le Dakota du Sud, la Statue de la Liberté à New York, la baie de Chesapeake et une longue etc. qui occupera les utilisateurs. “Ce n’est pas tout: cette mise à jour comprend également activités nouvelles et passionnantes sur chaque côte. Profitez d’un vol de découverte à travers certains des endroits les plus emblématiques de la côte Est et volez vers le nord-ouest pour un nouveau voyage épique à travers l’Alaska. »Asobo Studio mentionne également diverses améliorations et corrections, telles que l’optimisation, dans les notes de mise à jour. chargement de la photogrammétrie, élimination du trafic aérien longue distance hors ligne, révision du pilote automatique, etc.

Microsoft Flight Simulator est l’un des gros paris de Microsoft cette année, ayant vendu un million d’exemplaires au cours de ses premières semaines et est également une grande attraction pour les utilisateurs de Xbox Game Pass sur PC. Le jeu vidéo n’a pas encore atteint les consoles Xbox, où il est prévu pour l’année prochaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’aventure, vous pouvez lire l’analyse de Flight Simulator dans 3D Games.

En savoir plus: Microsoft Flight Simulator et Asobo Studio.

