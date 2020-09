Par Dom Peppiatt,

Dimanche 20 septembre 2020 15:17 GMT

Une nouvelle mise à jour à venir Jeu d’oie sans titre apporte le mode coopératif au plus grand succès indépendant de 2019 le 23 septembre. Pour vous mettre en appétit pour un nouveau chaos basé sur l’oie, le développeur House House a détaillé la deuxième oie jouable du jeu.

Dans un tweet, le développeur a montré une courte vidéo dans laquelle deux oies se klaxonnaient. À plusieurs reprises. Et agressivement.

La deuxième oie jouable (qui arbore un bec et des pieds légèrement plus roses que l’oie d’origine, ainsi qu’un bouton basal) a un klaxon un peu plus aigu que son prédécesseur. Découvrez-le dans le tweet ci-dessous.

Petit rappel: une semaine avant la sortie de deux joueurs, avec la sortie de Steam and Itch.https: //t.co/mLLf8rWG4b Aussi: la nouvelle oie a un nouveau klaxon. pic.twitter.com/bxCqGz3Wq9 – House House (@house_house_) 17 septembre 2020

Lorsque la nouvelle mise à jour coopérative arrivera, vous pourrez jouer à tout le jeu – du début à la fin – avec un ami. Nous sommes impatients de faire encore plus de ravages à base d’oie dans le petit village endormi.

Untitled Goose Game est développé par House House, publié par Panic, et est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Epic Game Store. Une version Steam et itch.io arrivera le même jour que la mise à jour, le 23 septembre.

