Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/12/2020 18:25

Il semble que de plus en plus de jeux reçoivent une sorte de mise à niveau de nouvelle génération, et il est maintenant temps de Tom Clancy’s The Division 2. Ubisoft a confirmé que ce loot-shooter aura également une version améliorée pour PS5 et Xbox Series X, et ici nous vous disons tout ce que vous pouvez attendre d’elle.

Lors d’une récente diffusion en direct de Ubisoft, la société a annoncé que la mise à jour 12.1 pour La Division 2 la 2 février 2021 et permettra aux joueurs de profiter du titre en résolution 4K à 60 FPS, sur PS5 et X Series. Il n’y a aucune mention de Série S, et bien sûr, c’est une mise à jour gratuite.

Il est à noter qu’en tant que tel, il ne s’agit pas d’un patch optimisé pour les nouvelles consoles, il ne fait que déverrouiller la fréquence d’images par seconde pour lui permettre d’aller jusqu’à 60, tout en conservant une résolution constante de 4K. Pendant ce temps, les versions de PS4 Pro et Xbox One X sont limités à 30 images par seconde.

Via: GamingBolt

Vous avez des plaintes concernant la fonction de reprise rapide sur Xbox? Microsoft est à votre écoute

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.