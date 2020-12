Le jeu Ubisoft Massive recevra un patch avec des améliorations au début de 2021.

À l’attention des agents de la Division 2. Cette semaine, il a été confirmé que le jeu Ubisoft Massive recevra bientôt une mise à jour avec Amélioration des performances sur les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X. La nouvelle provient de la chaîne Twitch officielle du jeu, partagée par DualShockers, où les responsables ont confirmé les améliorations qui accompagneront la mise à jour 12.1 du jeu. en février 2021.

Il est important de mentionner que ce n’est pas une version nouvelle génération propre au jeu, mais un patch pour ses versions actuelles (rétrocompatible) qui permettra une meilleure utilisation la puissance supplémentaire des nouvelles machines. De cette manière, comme l’a également confirmé le spécialiste du contenu ‘@rxlyaT’ d’Ubisoft Massive sur Twitter, les utilisateurs de PS5 et de Xbox Series X pourront profiter du jeu. à 4K et 60 fps.

Il mentionne également la Xbox Series S, faisant sûrement référence à la possibilité de jouer à 60 fps. Ce patch, comme nous l’avons mentionné précédemment, arrivera avec le mise à jour 12.1 de The Division 2, dont la première est prévue pour le 2 février 2021. Avec des améliorations en cours, nous vous recommandons de jeter un œil à notre revue de The Division 2 pour voir tout ce que ce looter-shooter tactique à la troisième personne a à offrir.

De même, Ubisoft a eu un mois dernier chargéEt si vous avez manqué l’une de leurs versions les plus récentes de stars, dans 3DGames vous avez à votre disposition l’analyse de Watch Dogs Legion, ainsi que l’analyse d’Assassin’s Creed Valhalla et l’analyse récente d’Immortals Fenyx Rising.

