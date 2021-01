Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cette semaine, l’édition numérique du CES 2021 a lieu et Sony y a organisé une conférence. L’un des sujets abordés était la PlayStation et, bien qu’aucune annonce n’ait été partagée qui nous remplisse de battage médiatique, il y avait des détails intéressants. Par exemple, ils ont révélé la fenêtre de sortie de plusieurs exclusivités temporaires pour PlayStation 5.

Dans le cadre de la conférence, Sony a montré une vidéo dans laquelle il parlait du succès commercial de la PlayStation 5 et de l’expansion des franchises de cette marque. Ils ont également montré des jeux en cours de route vers la console de nouvelle génération, mais cela avait déjà été confirmé précédemment.

Ce qui est intéressant, c’est qu’à la fin de la vidéo, Sony a partagé certaines des fenêtres de sortie des futurs jeux. Grâce à cela, nous savons des choses intéressantes comme, par exemple, Pragmata a été retardé de 2022 à 2023. D’autre part, il date également des exclusivités temporaires telles que Ghostwire: Tokyo et Project Athia.

Nous vous laissons les informations présentées par Sony:

Pragmata – 2023 Solar Ash: – Juin 2021 Kena: Bridge of Spirits – Mars 2021 Stray – Octobre 2021 Ghostwire Tokyo – Octobre 2021 Little Devil Inside – Juillet 2021 Projet Athia – Janvier 2022 Ratchet & Clank: Rift Apart – 2021 Horizon Forbidden West – 2021

Nous vous rappelons que le développement de jeux vidéo est un travail compliqué et que ces fenêtres doivent être considérées comme provisoires. C’est-à-dire que certains de ces jeux peuvent rencontrer une perte en cours de route et que leur développement prend plus de temps que prévu.

Que pensez-vous de ces informations? Lequel de ces jeux vous passionne le plus? Dites le nous dans les commentaires.

