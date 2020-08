Obsidian Entertainment a présenté ses plans de mise à jour pour Grounded.

Mis à la terre les joueurs doivent jeter un œil au tableau des fonctionnalités du jeu pour voir ce qui s’en vient.

Obsidian a décrit à quoi s’attendre dans le jeu en ce qui concerne les mises à jour prévues, les futures mises à jour et ce qui est envisagé.

Bientôt dans le jeu, de nouvelles créatures telles que la luciole et le roly-poly, la reine des fourmis et des animaux de compagnie tels que les pucerons.

D’autres choses à espérer sont une histoire complète à compléter, un environnement de bac à sable, un environnement Haze, des améliorations pour animaux de compagnie d’insectes et des améliorations pour les oiseaux avec des interactions supplémentaires.

Les armures, outils et armes de niveau supérieur font partie du plan, ainsi que des localisations linguistiques supplémentaires.

Les plans futurs incluent des environnements d’arrière-cour supplémentaires, des événements changeants dans l’arrière-cour, la météo, des matériaux d’artisanat supplémentaires, plus de créatures et d’insectes, des plans de base supplémentaires, et plus encore.

L’équipe recherche même un serveur dédié.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

La mise à jour la plus récente a ajouté l’oiseau et ses plumes apparaissent dans l’arrière-cour pour être utilisées dans l’artisanat. Les joueurs peuvent également s’attendre à voir deux nouvelles catégories de quêtes ainsi que de nouvelles améliorations, des plans et un nouvel avantage: Meat Shield.

Grounded a vu plus d’un million de joueurs depuis son entrée en accès anticipé. Le jeu a été rendu disponible via Xbox Game Preview avec Xbox Game Pass et Steam Early Access le 28 juillet.