FIFA 21 a récemment reçu beaucoup d’attention de la part de nombreux footballeurs après que la star de l’AC Milan Zlatan Ibrahimović ait affirmé que sa ressemblance dans FIFA 21 était utilisée sans sa permission pour gagner de l’argent. La discussion semblait prendre de l’ampleur après l’arrivée récente de Gareth Bale, un autre joueur de grande envergure. Jusqu’à présent, seul Electronic Arts en avait parlé et aujourd’hui l’organisation en charge de la gestion des droits des footballeurs a répondu.

Au milieu de la polémique engendrée par Zlatan Ibrahimović, Electronic Arts a pris la parole de manière à montrer que, au moins de leur part, l’image des acteurs impliqués est utilisée, puisqu’elle dispose des droits accordés par le FIFPRO, un organisation qui gère les droits des footballeurs et concède des licences aux partenaires, comme Electronic Arts. Donc les réponses qu’Ibrahimović, Bale et d’autres footballeurs recherchaient se trouvaient sur le terrain de la FIFPRO.

Cette organisation n’avait pas fixé sa position dans toute cette conversation, mais elle vient de le faire afin de clarifier «la manière dont elle obtient les droits des joueurs et son rôle dans la défense de l’usage des droits des joueurs professionnels en tout le monde”.

La FIFPRO se défend et prétend avoir les droits des footballeurs

Selon la FIFPRO (via Push Square), elle est chargée d’acquérir les droits des footballeurs par l’intermédiaire de «syndicats de joueurs» dans près de 60 pays et, comme Electronic Arts l’a expliqué, ils accordent ces droits aux partenaires intéressés parmi lesquels sont les studios de l’industrie du jeu vidéo, dont la relation «complète des accords séparés qu’ils [Electronic Arts] ils communiquent directement avec les clubs, les ligues, les organes directeurs et les joueurs individuels ».

La FIFPRO a également détaillé que les bénéfices tirés de ces accords sont gérés directement par les «syndicats membres» et a terminé en disant qu’elle contacterait les acteurs qui ont des inquiétudes à cet égard, comme Ibrahimović et Bale, pour répondre à leurs questions.

«Les syndicats membres décident de la meilleure façon d’utiliser les bénéfices générés, que ce soit en distribuant des fonds directement aux joueurs ou en fournissant des services tels que des conseils juridiques, une deuxième planification de carrière et un soutien mental et psychologique. La FIFPRO s’adresse aux joueurs et à leurs représentants qui ont récemment fait part de leurs préoccupations afin que nous puissions répondre à leurs questions. Alors que la pandémie COVID-19 affecte gravement l’industrie du football, nous sommes fiers de nos syndicats membres pour avoir soutenu des dizaines de milliers de joueurs à travers le monde », a commenté la FIFPRO.

Les représentants individuels des joueurs de football ne sont pas d’accord avec Electronic Arts

Bien qu’Electronic Arts ait confirmé avoir les droits nécessaires pour porter Ibrahimović, son représentant, Mino Raiola, a assuré le week-end dernier que “ni la FIFPRO ni l’AC Milan n’avaient les droits individuels des joueurs” et que c’était quelque chose dont j’avais discuté avec EA Sports auparavant, il y a environ 10 ans, laissant entendre que cela a des implications juridiques. Cela a poussé Electronic Arts à réaffirmer une fois de plus, bien que de manière plus directe, qu’elle avait les droits et que même les footballeurs étaient au courant de sa participation aux matchs de la FIFA.

@EASPORTS cela fait 10 ans que vous m’esquivez sur les questions des droits des joueurs. Peut-être que maintenant vous répondrez, ou seulement au tribunal? @Ibra_official @ GarethBale11 @ footballforum01 @EASPORTSFIFA – Mino Raiola (@MinoRaiola) 24 novembre 2020

«Mino Raiola est un représentant respectable des joueurs avec qui nous sommes partenaires depuis plusieurs années, y compris cette année où notre relation a permis à son client Erling Haalan de faire partie de notre campagne de marketing FIFA 21. Nous avons également entretenu une excellente relation. travaillant avec Zlatan Ibrahimović, qui est apparu dans chaque FIFA depuis 2002 et a régulièrement reçu des récompenses dans le cadre de notre expérience FUT. La société d’esports de Gareth Bale, Elleven, utilise notre jeu FIFA comme plateforme clé pour ses athlètes professionnels et nous sommes convaincus que Gareth et son équipe voient une valeur significative dans notre partenariat, comme le montre ce contenu récemment publié. a exprimé Electronic Arts et joint une vidéo que nous partageons ci-dessous, réitérant qu’il dispose des droits nécessaires pour représenter les joueurs dans les livraisons de la FIFA.

Nous vous rappelons que bientôt FIFA 21 arrivera sur les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X | S et vous aurez la possibilité de profiter des améliorations du titre sans dépenser un coût supplémentaire que votre achat de FIFA 21 pour PlayStation 4 et Xbox Un, mais sachez que la même chose ne se produira pas avec le PC, car il ne recevra pas les améliorations de nouvelle génération.

FIFA 21 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (Legacy Edition) et PC. Bientôt sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez notre dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

