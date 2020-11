Le butineur d’action nous proposera une quinzaine de cartes où nous pourrons mettre nos compétences à l’épreuve.

le matériel post-crédit C’est sans aucun doute l’un des points les plus importants de tous les pillards, car ces jeux nous prêtent souvent à nous amuser pendant des centaines d’heures alors que nous améliorons nos personnages et faisons face à de plus grands défis. Dans le cas spécifique des Outriders, cette facette avait longtemps été enveloppée de mystère, jusqu’à aujourd’hui!

Lors d’une nouvelle émission, nous avons pu voir – entre autres – le premier regard sur le expéditions, qui constituent le tableau principal pour tester la construction de notre personnage au fil du temps. C’est une collection de 15 cartes complètement indépendant de ceux vus dans la campagne, avec une difficulté réglable et des défis de temps différents pour chaque niveau.

Nous n’obtiendrons pas de pièces d’équipement avant la fin du tour, si nous arrivons à la fin vivants. le récompenses Ils sont décidés en fonction de la difficulté que nous avons choisie et du temps qu’il nous a fallu pour arriver au bout (dans les catégories or, argent ou bronze, selon le résultat). Sans surprise, la clé pour traverser les expéditions les plus difficiles est de profiter des nombreuses options de personnalisation trouver un personnage solide et viable; ainsi que de jouer avec des amis pour compléter les capacités de chacun.

À cet égard, il y a quelques bonnes nouvelles: la première est qu’en plus du butin aléatoire que nous obtenons en accomplissant des missions et en battant des ennemis – légendaire sont particulièrement accrocheurs et ont des modificateurs uniques – il sera également possible d’améliorer la rareté et le niveau de chaque pièce, ainsi que d’échanger le mods avec d’autres pour trouver les meilleurs lots de compétences. La seconde est que nous aurons un jeu croisé entre toutes les plates-formes où Outriders sortira, donc nous aurons facile de faire équipe avec des amis. Outriders sera disponible le 2 février 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series X | S, PS4 et PS5, et il arrivera également sur Stadia à un moment donné.

