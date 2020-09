Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La prévente de la PlayStation 5 a commencé la semaine dernière et Sony a déjà promis que dans les prochains jours, d’autres consoles seront disponibles pour partir. Cela dit, il y a des joueurs qui ont préféré attendre que le prix de la console baisse avant de faire le saut vers la génération suivante. Si vous êtes l’un d’entre eux, sachez qu’une firme d’analyse a déjà ses prévisions sur le moment de la première baisse de prix de la PlayStation 5.

En utilisant des données différentes, iPrice Group prédit que ce sera en mai 2021 lorsque nous commencerons à voir les deux modèles PlayStation 5 proposés à un prix réduit. C’est-à-dire, attendez 6 mois avant que la console de nouvelle génération ne soit proposée à un prix réduit.

Selon sa prédiction, en mai 2021, il serait possible de trouver la PlayStation 5 Digital Edition en échange de 375,99 $ US. D’autre part, il estime que l’édition standard de la console sera proposée pour 469,99 $ US. Étant donné que les modèles PlayStation 5 sont proposés pour 399 USD et 499 USD, cela représente une économie pouvant atteindre 30 USD.

Désormais, les joueurs qui attendent 1 an peuvent trouver des promotions plus intéressantes. Ce qui se passe, c’est que le cabinet de recherche estime que d’ici novembre 2021, la PlayStation 5 Digital Edition pourra être trouvée en échange de 345,99 $ US, tandis que l’édition régulière pour 432,99 $ US. Autrement dit, jusqu’à 70 USD de moins qu’à son lancement.

Voici comment le prix de la PS5 changerait

Il est important de noter que ces baisses de prix se réfèrent à des offres possibles dans différents magasins, et non à une baisse de prix permanente faite par Sony. Si vous recherchez ce dernier, la firme de recherche estime que vous devrez attendre jusqu’à 2 ans après sa sortie.

Comment prévoyez-vous la baisse de prix possible de la PlayStation 5?

Notez qu’iPrice ne prédit pas cette information, juste comme ça. Le groupe de recherche a utilisé une méthode pour tirer ses conclusions, ce n’est donc pas un pari fait par pur hasard.

Mais quelle a été votre méthodologie? Comme il l’explique, ils ont analysé l’historique des prix de la PlayStation 4 Pro tout au long de ses presque 4 ans d’histoire. C’est en collectant et en comparant son prix de vente de plus de 150 boutiques en ligne.

En faisant ce qui précède, ils ont remarqué qu’en moyenne, le prix des consoles Sony est réduit jusqu’à 6% au cours de leurs 6 premiers mois sur le marché. Aussi que le prix baisse jusqu’à 8% dans sa première année après le lancement.

Avant de terminer, il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une simple prédiction et que rien n’est confirmé. Ainsi, la PlayStation 5 peut prendre beaucoup plus de temps pour obtenir une réduction ou même prendre moins. Nous vous informerons de toute réduction dans les #LevelUpfertas.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces informations? Pensez-vous qu’il a une raison? Dites le nous dans les commentaires.

La PlayStation 5 arrivera au Mexique et dans d’autres pays le 12 novembre. Vous pouvez en savoir plus sur cette console de nouvelle génération en cliquant ici.