07/12/2020

Call of Duty reste l’une des franchises les plus rentables de l’industrie. Avec le lancement de Guerre froide des opérations noires il y a quelques semaines, Activision a révélé que les réservations nettes de la série avaient dépassé 3 milliards de dollars en 2020.

Cette année seulement, les réservations nettes de Call of Duty ont augmenté de 80% d’une année sur l’autre et les unités vendues ont augmenté de 40%. En outre, La société a révélé que plus de 200 millions de personnes avaient joué un titre dans la franchise Call of Duty en 2020, ceci selon les estimations d’Activision, et les jeux mobiles sont également inclus.

Selon Activision, les réserves nettes sont:

“Une métrique opérationnelle qui est définie comme le montant net des produits et services vendus numériquement ou physiquement vendus au cours de la période, et qui inclut les frais de licence, les marchandises et les incitations pour les éditeurs, entre autres, et est égale au résultat net hors impact de ajournements ».

Sur console et PC tout au long de 2020, la franchise a enregistré le plus de joueurs de l’histoire de la franchise, ainsi que le plus grand novembre de l’histoire en termes de joueurs mensuels et d’heures jouées. Cependant, aucune donnée exacte n’a été fournie pour le moment.

Parallèlement à cela, il a également été révélé que Call of Duty: Warzone compte déjà plus de 85 millions de joueurs inscrits, Une quantité impressionnante, d’autant plus que ce titre est arrivé sur le marché le 10 mars 2020, et qu’il ne s’est pas écoulé un an depuis son lancement.

Via: Activision

