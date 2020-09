La Xbox Series S sera livrée avec un disque SSD interne plus petit que son grand frère.

Les fuites continuent à se produire. Après que Microsoft a été forcé de révéler à la hâte Xbox Series SLa conception de et de confirmer son prix de 300 $ ce matin, de nouvelles informations sont maintenant apparues.

H0x0d_, le même utilisateur de Twitter qui a initialement montré un extrait de ce qui semblait être la bande-annonce officielle de révélation du produit de la Xbox Series S, a maintenant publié le tout. Normalement, cela ne constituerait pas une grande nouvelle, mais comme Microsoft n’a partagé aucun détail – au-delà du prix – la bande-annonce complète met en évidence quelques détails intéressants.

D’une part, cela confirme que la Xbox Series S dispose d’un 500 Go Disque SSD NVMe, qui représente la moitié de la capacité de celui de la Xbox Series X. Beaucoup pensaient au départ que le prix le moins cher était le reflet du processeur et du GPU moins puissants de la console et de sa plus petite capacité de RAM. Il apparaît maintenant que la liste comprend également un lecteur interne plus petit.

inutile de retenir cela maintenant, je suppose que pic.twitter.com/SgOAjm3BuP – WalkingCat (@ _h0x0d_) 8 septembre 2020

C’est un peu surprenant, d’autant plus que la console n’a pas de lecteur de disque, ce qui signifie qu’elle ne jouera qu’à des jeux numériques. Bien que la vidéo ne confirme pas ce détail spécifique, on pense que la Xbox Series S utilisera la même méthode de stockage extensible que celle de la série X, à savoir: des chariots d’extension propriétaires qui se connectent à la console.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Ailleurs dans la vidéo, nous apprenons également que la Xbox Series S cible les jeux 1440p jusqu’à 120 ips, ce qui est, encore une fois, conforme aux fuites précédentes, à l’époque où elle était connue sous son nom de code Lockhart.

En dehors de cela, le même ensemble de fonctionnalités logicielles confirmé pour la série X est également pris en charge par la série S.Des choses comme l’ombrage à taux variable, le taux de rafraîchissement variable, l’architecture de vitesse, la latence ultra-faible, le streaming 4K et la commutation de jeu.