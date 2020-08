Plus de deux millions de personnes ont regardé simultanément l’événement Opening Night Live de la Gamescom.

La Gamescom a eu lieu le week-end dernier. Un événement qui cette année a été légèrement différent en raison du coronavirus, mais cela a eu de belles annonces pour le secteur du jeu vidéo, comme la nouvelle bande-annonce avec gameplay de Ratchet et Clank Rift Apart fonctionnant sur PS5.

L’organisation de l’événement a rendu les chiffres publics, dans une édition qui a eu des records dans ses vues en streaming, comment pourrait-il en être autrement. Plus de deux millions de téléspectateurs simultanés ils ont vu l’événement Soirée d’ouverture en direct, y compris des visiteurs de plus de 180 pays différents. Les défis hashtag du salon ont également enregistré environ 300 millions de visites en TIC Tac tout au long du week-end.

Les organisateurs veulent que l’année prochaine soit un événement mixte: face à face et en ligne« Nous avons créé un événement mondial complet qui a réuni l’industrie du jeu. Nous sommes très heureux de la façon dont l’industrie numérique s’est accrochée au concept cette année. Dans le même temps, nous prenons très au sérieux les commentaires de la communauté et disons célébrer, jouer et partager des émotions ensemble sur le site rend la Gamescom si spéciale. Nous sommes impatients d’offrir une expérience Gamescom « complète ». ici à Cologne, et de nouveau sur Internet », a déclaré Gerald Böse, président-directeur général de Koelnmesse GmbH.

Quelques numéros en ligne qui ont bénéficié de l’absence de public à cette occasion. La Gamescom a toujours attiré des milliers de fans de jeux vidéo et de culture du divertissement, transformant l’événement en le salon du secteur le plus important d’Europe. Si vous voulez être au courant de tout ce qui est annoncé, nous rassemblons ici toutes les actualités.

