La prochaine version de la Gamescom du salon de Cologne comprendra à la fois des éléments physiques et en ligne.

C’est selon l’organisme commercial allemand GAME, qui a décrit le spectacle de cette année comme « difficile » en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19 en cours. L’organisation a souligné la performance de l’émission Gamesom: Opening Night Live, qui en est maintenant à sa deuxième année, qui a attiré plus de deux millions de téléspectateurs simultanés. C’est quatre fois plus d’audience que l’événement en 2019 lors de ses débuts.

À la suite du succès d’une Gamesom 2020 en ligne uniquement, l’organisme professionnel affirme que les futurs salons intégreront à la fois des éléments numériques et physiques. La Gamescom 2021 aura lieu du mercredi 25 août au dimanche 29 août.

« Les circonstances extraordinaires ont rendu la Gamesom 2020 extrêmement difficile, mais particulièrement excitante », a déclaré Felix Falk, directeur général de GAME.

«Le concept numérique démontre à quel point le potentiel international de notre événement de jeux – déjà le plus grand au monde – est encore grand. Dans le même temps, cependant, il est devenu clair à quel point la conférence sur place, en plus de la poursuite du développement numérique , est destiné à la communauté et à l’industrie du jeu. Nous devons donc maintenant tirer parti de notre expérience de cette année et l’utiliser pour développer l’événement idéal combiné en ligne et hors ligne pour 2021. Nous sommes également particulièrement satisfaits des signaux politiques qui envoyé par Gamesom 2020. Le lancement du grand programme de financement des jeux annoncé par le ministre fédéral des Transports et de l’Infrastructure numérique Andreas Scheuer est historique et marque le début de notre course à rattraper en tant que site international compétitif pour le développement de jeux. Le ministre fédéral des Affaires étrangères Heiko Maas’s contribution au congrès de la Gamesom, ainsi que le Debatt (l) e Royale et la participation de plus de 200 invités à des tournées numériques, montrent que, cette année aussi, la Gamesom reste l’une des plus d’importantes plates-formes d’échange entre les décideurs et la génération numérique. «

Jens Kosche, membre du conseil exécutif de GAME et directeur général d’EA pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, a ajouté: «Même si l’utilisation des jeux a augmenté au cours des derniers mois, la pandémie COVID-19 est également un énorme défi pour l’industrie internationale des jeux.

«Les événements physiques ont été annulés et, dans de nombreux cas, le développement de jeux n’a pas non plus continué de la manière habituelle, l’accent étant mis sur la sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées, nécessitant que des milliers de développeurs travaillent à domicile. le plus important que Gamesom puisse se dérouler avec succès en ligne: il a été un point d’ancrage dans le calendrier des événements et a attiré l’attention de la communauté mondiale. Je remercie expressément tous les partenaires qui, cette année surtout, se sont consacrés au succès de Gamesom, notre événement le plus important de l’industrie. «

