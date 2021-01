Edmund McMillen a partagé une bande-annonce cinématographique pour l’extension, qui arrivera en premier sur PC.

Bonne nouvelle pour les fans de jeux comme un voyou et le mythique The Binding of Isaac. Votre créateur, Edmund McMillen, a annoncé avec une bande-annonce cinématographique le date de sortie extrait de The Binding of Isaac: Repentance, la dernière extension du jeu vidéo. Ce DLC The Binding of Isaac: Rebirth, qui sera vendu séparément, sortira en premier sur Steam et plus tard sur consoles, à une date précise à être annoncée.

Mais, comme nous l’avons dit, nous avons la date de sortie pour PC. La liaison d’Isaac: la repentance sortira le 31 mars et vous avez déjà votre page sur Steam. Selon McMillen lui-même, la repentance sera un expansion aussi grande qu’une suite. Bien sûr, ce sera la finale de ce jeu vidéo, qui a reçu du contenu au fil des ans et qui est aimé au sein de la communauté.

Le DLC, comme McMillen l’a expliqué via Twitter, “étendra le jeu en grande mesure, en ajoutant de nombreux nouveaux boss, étages, chemins alternatifs, objets, articles d’histoire, défis et des personnages incroyables (Et plus!) ». Le créateur a également signalé que cette extension était un projet développé depuis trois ans.

La saga a transcendé même au monde des jeux vidéo et il est devenu un jeu de société, après un Kickstarter réussi. La liaison d’Isaac a toujours été considérée comme une référent genre et sa proposition directe et hautement addictive a été la clé de son succès. Si vous voulez connaître plus d’un jeu recommandé par Jeux 3D, vous pouvez vous rappeler notre examen du remake.

