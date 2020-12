La justice brésilienne considère que «briser» les consoles est une punition trop sévère pour les consommateurs.

Sûrement plus d’un a entendu parler une console en brique. Ce terme déjà populaire pour dire, eh bien, que votre console est devenue une “brique” inutilisée soit en raison d’un défaut de fabrication, soit parce que le fabricant la désactive à distance pour une violation de ses règles utile. Eh bien, avec la sortie de PlayStation 5 dans le monde entier, la justice brésilienne a déterminé que cet acte est illégal, que Sony n’a pas le droit de bloquer les consoles de vos consommateurs à distance, même si elles enfreignent vos règles d’utilisation.

Selon le journal brésilien Metropoles, une décision préjudicielle de la Cour de justice de Sao Paulo force Sony pour déverrouiller la console d’un joueur, car ils considèrent que verrouiller une console à distance est une punition trop sévère pour les consommateurs qui ont payé une somme considérable pour ce produit. D’autant que cela priverait non seulement l’auteur du délit de son utilisation, mais aussi également aux autres utilisateurs de la maison qui a partagé la machine.

“C’est comme si tu étais accusé de violer les règles d’utilisation d’un service de streaming, comme Netflix par exemple, et vous serez sanctionné en éteignant votre télévision en permanence sans que vous puissiez l’allumer pour regarder la télévision en direct “, explique un spécialiste lié à l’affaire, dans des déclarations à Metropoles. Dans le cadre de la condamnation, le tribunal de la ville de Rio de Janeiro oblige Sony à restaurer l’utilisation de la console du demandeur sous une amende de 200 reais par jour sans le faire, à concurrence du prix total de la console (5 000 reais). Maintenant, comment cela affecte-t-il les autres consommateurs?

En premier lieu, autres utilisateurs brésiliens dont les consoles ont été bloquées peut rechercher une résolution similaire à celle du demandeur en utilisant cette affaire comme base. Bien que la chose intéressante sera de savoir si la décision parvient à établir la jurisprudence Au niveau internacional, quelque chose avec lequel ils spéculent dans Multiplayer.it, ce qui faciliterait des phrases similaires dans le reste des territoires de la console. Nous serons attentifs à la conclusion du procès et à son évolution ultérieure, au cas où tel serait le cas.

On ne sait pas ce qui a conduit Sony à verrouiller la console du plaignant, bien qu’il soit possible que son mobile soit lié à la collection PS Plus de 20 jeux proposés sur PS5, après avoir su que certains utilisateurs ont commencé à accès “vendre” sur votre console aux joueurs PS4 qui souhaiteraient les réclamer. Nous vous rappelons que la PS5 a été le plus grand lancement de l’histoire de la PlayStation, et c’est également la meilleure première d’une console aux États-Unis de toute l’histoire. Si vous n’avez pas encore pu en obtenir un, dans notre revue PlayStation 5, nous vous disons tout ce qu’il y a à savoir à ce sujet.

