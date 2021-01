Nintendo a toujours été connue pour sa lutte constante contre le piratage. Concentrant leur attention à la fois sur les portails dédiés à la distribution frauduleuse de leurs titres et sur les sites Internet dédiés à la modification de leur matériel. Par conséquent, avoir de nouvelles nouvelles à cet égard n’est pas tout à fait étrange. Cependant, cette fois, les informations nous parviennent sous la forme d’un communiqué de presse de Gran N.

Et, comme expliqué par ceux de Kyoto, les tribunaux de commerce n ° 2 et 6 de Barcelone ont prononcé des condamnations, dont les procédures ont été initiées par Nintendo elle-même, visant à protéger l’intégrité de l’industrie du jeu vidéo. Le premier d’entre eux étend les mesures de blocage à divers sites Web, qui distribuent des appareils et des logiciels avec lesquels modifier Nintendo Switch. Et il ne le fait pas du tout, après avoir créé des précédents en Europe continentale, mais il le fait en forçant les six principaux fournisseurs d’accès Internet haut débit et mobile espagnols, Telefónica Móviles, Telefónica Móviles, Vodafone, Vodafone, Vodafone ONO, Orange et Xfera Móviles , pour bloquer l’accès de ses clients en Espagne à trois sites Web qui distribuent des dispositifs de contournement et des logiciels pour Nintendo Switch (team-xecuter, sx.xecuter.com et team-xecuter.rocks).

D’autre part, la deuxième phrase ordonne aux fournisseurs d’accès Internet, mentionnés précédemment, de bloquer l’accès de leurs clients en Espagne à deux sites Web (/ switch-xci et nxbrew) dédiés au partage de copies piratées de jeux Nintendo Switch. . Enfin, Nintendo souligne qu’elle n’entreprend pas ces actions en justice uniquement en son nom, mais également au nom des plus de 2000 développeurs de jeux vidéo dont le gagne-pain dépend directement de la vente de logiciels légitimes et légaux. Soulignant, à son tour, tous ses utilisateurs que, pour tout ce qui précède et afin de préserver leur propre sécurité et l’intégrité de leurs systèmes, ils ne promeuvent ni n’utilisent ce type d’actions illégales. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de Nintendo dans sa lutte contre le piratage, il vous suffit de suivre le lien suivant.

Source: NdP

