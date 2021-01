Cela fait presque quatre ans que La légende de Zelda: le souffle de la nature enfin sur le marché, à la fois sur Nintendo Switch et Wii U, afin de nous faire explorer un grand et vaste royaume d’Hyrule comme nous ne l’avons jamais vu auparavant. Pour autant, ce jeu n’a pas été relégué aux oubliettes, mais certains secrets y sont encore découverts, comme maintenant, là où un utilisateur du réseau social Twitter aurait découvert la manière dont le jeu est conçu. Apparence de PNJ qui vivent dans ce monde, et seraient liés aux Mii plus que connus!

Le Mii serait la base des PNJ qui habitent Hyrule dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild

une poignée de personnes sont déjà très ouvertes à l’idée que je fasse des commissions, donc je finirai probablement par le faire! et si vous aimez les Mii comme moi, assurez-vous de consulter mon site Web, la bibliothèque Mii, où je documente chaque Mii officiel. presque à 100 Miis rn! https://t.co/cbiqugjQh5 – Je suis Alice (@HEYimHeroic) 4 janvier 2021

C’est l’utilisateur de Twitter @HEYimHeroic qui aurait découvert que les PNJ utilisés dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild sont créés en utilisant une version avancée du format utilisé par le mythique Mii, connu dans les fichiers du jeu comme UMII ». Ces personnages sont très similaires aux Mii de Wii U et 3DS, bien qu’il existe des différences entre eux, comme le fait que Brath of the Wild ne prend pas en charge toutes les coiffures, donc si vous en chargez une qu’il ne reconnaît pas, un fichier supplémentaire est créé qui se transforme en la coiffure la plus similaire incluse.

Barret, de Final Fantasy… dans Breath of the Wild. il s’agit bien sûr de sa version Mii (à droite), extraite des fichiers de la mise à jour 10.1.0 de Smash Ultimate. une fois que j’ai vraiment compris comment importer des Miis dans ce jeu… et si je faisais des commandes bon marché pour des photos / mods? 🤔 pic.twitter.com/EmUVCeqXny – Je suis Alice (@HEYimHeroic) 2 janvier 2021

“les PNJ de Breath of the Wild ne sont pas des Miis, croyez-moi-“ * copie directement les données Mii dans le jeu * Voir également le tout premier PNJ BotW personnalisé (également connu sous le nom d’UMiis) a été un succès. et c’est moi. je suis le PNJ. pic.twitter.com/UPODZv4FYV – Je suis Alice (@HEYimHeroic) 31 décembre 2020

Par conséquent, il est plus que clair pour nous que, bien sûr, il y a encore des détails et des secrets à découvrir en ce qui concerne The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais cela, cette découverte de la manière dont les PNJ ont été créé, c’est une étape de plus pour connaître toutes les techniques qui ont été utilisées dans la création de cette grossière Hyrule. Et vous, aimeriez-vous que votre Mii devienne un personnage dans ce jeu?

