Si nous avons vécu sous une pierre ces dernières années, alors nous ne savons peut-être pas La liaison d’Isaac, et est que ce titre, bien que nous ne l’ayons pas joué, est devenu l’un des plus reconnus par tous ceux qui font partie du monde des jeux vidéo. Ainsi, nous connaissons depuis longtemps le développement de Repentir, qui sera le dernier DLC de ce titre, plus gros qu’une suite, et maintenant il a été révélé la date à partir de laquelle il sera disponible sur PC (bien qu’il arrivera un peu plus tard sur consoles). Nous mettons déjà une date sur ce contenu final qui, à coup sûr, ne laissera personne indifférent!

The Binding of Isacc: Repentance arrive sur Steam le 31 mars 2021

Les consoles viendront un peu plus tard, mais la prochaine Le 31 mars 2021 sera disponible sur PC (via Steam) Le lien d’Isaac: la repentance. Ainsi, dans ce DLC final, le protagoniste descendra au sous-sol pour faire face au plus grand défi auquel il a été confronté à ce jour, grâce à un contenu plus grand qu’une suite. Plus de 500 heures de jeu! Ainsi, nous trouverons plus de 130 nouveaux objets (700 au total dans tout le jeu), avec un chemin alternatif avec de nouveaux chapitres qui comprendront un nouveau boss final et une nouvelle fin, plus de 100 nouveaux ennemis, plus de 25 nouveaux ennemis, 2 nouveaux personnages jouables, 5 nouveaux défis, plus de 100 nouveaux succès et plus de 5000 nouveaux designs pour toutes les salles que nous visiterons.

Par conséquent, il est plus que clair pour nous que les responsables de The Binding of Isacc: Repentance ont mis toute la viande sur le gril afin que ce contenu final soit à la hauteur d’un grand adieu. Et vous, combien d’heures avez-vous déjà consacrées à ce titre? Et sur quelle plateforme en avez-vous profité?

