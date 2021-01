Comme vous le savez peut-être, les lois sur les droits d’auteur au Japon sont un peu plus strictes. Ainsi, à la fin de la semaine dernière, il a été rapporté que Shueisha, en charge de la publication de mangas sous Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia et beaucoup plus, Ils ont commencé à bloquer et à supprimer les comptes Twitter et les sites Internet piratés, ceci dans le but de protéger leurs propriétés, bien que la loi soit entrée en vigueur le 1er janvier.

Le problème que plusieurs personnes ont signalé est que Nous assistons non seulement à la fermeture de sites non officiels, mais de comptes de fans et d’artistes. Bien que partager des chapitres de manga dans leur intégralité soit considéré comme une violation de la loi, le téléchargement d’un panel ou d’un mème ne devrait pas être un problème.

Selon On Takahashi, qui est chargé de publier des mangas traduits en anglais, les restrictions du Digital Millenium Copyright Act (abrégé en DMCA), ne sont pas en charge de Shueisha directement en Occident, mais une entreprise externe s’en charge, ce qui pourrait expliquer la confusion qui a été générée à la fin de la semaine dernière.

$ Les retraits actuels de Shueisha et cette loi sur les droits d’auteur ne sont probablement pas liés. D’après ce que j’ai vu, je suppose que Shueisha a sous-traité ses DMCA à un exécuteur tiers qui utilise très probablement un robot pour identifier l’art / les mots-clés, d’où la vitesse et le caractère aléatoire. – Sur Takahashi (高橋 温) (@OnTakahashi) 8 janvier 2021

Cependant, il a été souligné que fenyo_n, qui a officiellement travaillé avec Shueisha dans le passé, a également été affecté par la nouvelle loi et votre compte a été suspendu. Bien que ces nouvelles restrictions visent principalement les sites pirates, nous espérons que les fans qui aiment partager des fan arts ou un panel officiel de leur manga préféré ne seront pas à nouveau affectés.

Certaines des œuvres qui se trouvent sous le sceau Shueisha sont: Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, L’aventure bizarre de Jojo, Death Note, One Piece et beaucoup plus. Sur des sujets connexes, un nouveau film Slam Dunk est déjà en développement. De même, Dr. Stone et d’autres anime auront un doublage en espagnol latin.

Via: Sur Takahashi