La saison de League of Legends commence et avec elle la ligue chinoise (LPL). Les rosters les plus offensifs du MOBA et ceux qui ont tendance à donner le plus de problèmes pendant les Mondiaux année après année, ouvrent une nouvelle campagne avec l’un des jeux qui suscite le plus d’attentes chez le géant asiatique.

Il Top e-sport contre Suning a ouvert la campagne avec un jeu capital de huanfeng menant son équipe à une avance de 0-2 dans le match d’ouverture. Le premier a commencé par un contact entre les deux quintettes où ni l’un ni l’autre n’osait attaquer le rival pendant qu’ils s’amélioraient et cultivaient pour faire tomber les tours ennemies. Le tirage au sort des dragons a donné aux lions chinois un peu plus d’avantage avec ces deux âmes infernales renforçant son attaque. D’un autre côté, la grande somme d’or qu’ils ont obtenue leur a permis d’avoir de meilleurs accessoires et un jeu mieux préparé pour ce qu’ils avaient devant.

Avec le tournage du premier plateau, Suning s’est retrouvé plus à l’aise et le quintette a fonctionné plus solidement en attaquant chaque rival qu’ils rencontraient. Le jeu s’est terminé avec 27 attaques décisives en sa faveur, ce qui lui a permis d’obtenir le Mvp à son ADC.

Quelque chose de plus féroce était le duel entre OMG et Jeu EDward. Cependant, le bon travail des garçons EDG a su se relever du match nul et clôturer le match en améliorant leur jeu défensif dans le troisième set du match. Un début dans lequel JieJie et Viper Ils étaient la voix chantante du quintette où l’attitude de leur peuple était de chercher le combat d’équipe et d’attaquer les rues, s’emparant de plus de territoire. La vérité est que OMG ne savait pas comment se sortir d’un match difficile. Dans le deuxième set, ils ont eu un peu plus de chance de planter le même type de jeu que leur rival. Sans s’arrêter de réfléchir, englobant toutes les âmes de dragon et protégeant adéquatement chaque zone, ils étaient acculer les scouts où il était possible de profiter à nouveau d’un jeu de tir.

Celui qui serait le jeu final et celui qui donnerait à EDward Gaming la victoire du premier jour est venu du bon travail de Flandre et Viper laminant le leur, clôturant le jeu après avoir renforcé la défense avec les âmes du dragon de l’océan. Le match, qui n’a pas fait beaucoup de victimes, était basé sur un affrontement très tactique profitant des erreurs défensives de l’OMG.

Avec ces deux jeux, l’une des ligues les plus importantes de League of Legends est lancée. Pendant 10 semaines, les 17 équipes se battront pour démarrer l’année du bon pied et régner en Chine. Cependant, Suning, Top Esports et bien d’autres ont une affiche d’un favori difficile à arracher. Il faudra attendre de voir ce qui se passe dans les cinq premières semaines qui certifient la première étape de la scission printanière.