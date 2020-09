La lutte régionale de Southpaw est officiellement arrivée dans la WWE SuperCard. La WWE a annoncé que la promotion de la parodie est désormais disponible dans le jeu mobile populaire. L’annonce complète est ci-dessous:

La lutte régionale de Southpaw arrive à la WWE SuperCard pour Lethal Leap Year II

Parallèlement aux bandes de la lutte régionale de Southpaw, un classeur poussiéreux rempli de cartes à collectionner présentant les grapplers précédemment perdus dans le temps a été déterré.

Grâce aux merveilles de la technologie moderne, ces cartes sont désormais disponibles pour sauter sur le ring et combattre dans WWE SuperCard! L’événement Lethal Leap Year II se déroule désormais dans le jeu mobile de combat de cartes gratuit, permettant aux joueurs de collectionner et de se battre avec les plus grandes stars de la Southpaw Regional Wrestling.

Lethal Leap Year II apporte ce qui suit à la WWE SuperCard:

-Dix toutes nouvelles cartes, mettant en vedette le catamaran Lance à la voix veloutée et son co-animateur Chet Chetterfield, l’infâme M. Mackelroy, le vendeur de voitures d’occasion Malibu Al, le méchant Français René Beret et plus encore! Toutes les cartes Southpaw commencent au niveau élémentaire.

-Super Pass, une nouvelle fonctionnalité de SuperCard. Les joueurs recevront un ensemble d’objectifs qui deviendront plus difficiles en cours de route et pourront gagner des objets de collection pour les compléter. Les objets de collection Super Pass peuvent être échangés contre des cartes Southpaw dans la boutique du jeu, ainsi que des crédits et des packs de cartes! Plus vous atteignez d’objectifs, plus le prix est élevé.

-Les packs de cartes à thème donnent aux joueurs une chance d’obtenir des cartes Southpaw dans le magasin.

-Un dos de carte Southpaw sera disponible via la fonction de connexion quotidienne.

Posez cette télécommande, prenez votre appareil mobile et sautez sur le ring pour Lethal Leap Year II dans WWE SuperCard dès aujourd’hui!

WWE SuperCard, qui est développée par Cat Daddy Games en collaboration avec Visual Concepts, est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store pour les appareils iOS, ainsi que sur le Google Play Store et Amazon Appstore pour les appareils Android.